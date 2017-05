Forte augmentation de l'espérance de vie au Québec en 2016







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Après quelques années marquées par des pics de décès liés à la grippe, une légère baisse du nombre de décès est enregistrée au Québec en 2016, ce qui contraste avec la hausse habituellement observée en raison du vieillissement démographique. Cela se répercute en une augmentation marquée de l'espérance de vie à la naissance, qui atteint 80,8 ans chez les hommes et 84,5 ans chez les femmes. Ces résultats sont tirés de l'article La mortalité et l'espérance de vie au Québec en 2016 , publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Le gain d'espérance de vie de la dernière année a été de 7 mois pour les hommes et de 4 mois pour les femmes, soit environ le double de celui observé en moyenne depuis 1996. Cette forte augmentation compense partiellement la faiblesse des gains enregistrés entre 2011 et 2015. En effet, même avec la hausse exceptionnelle de 2016, le rythme d'accroissement moyen depuis 2011 reste un peu plus faible que celui observé au cours des quinze années précédentes. L'espérance de vie des Québécoises et des Québécois demeure néanmoins parmi les plus élevées au monde.

Au cours de la dernière décennie, la hausse de la durée de vie moyenne provient surtout de l'amélioration de la survie des personnes âgées, les gains après 60 ans expliquant 69 % de l'augmentation de l'espérance de vie des hommes et 80 % de celle des femmes. En 2016, l'espérance de vie à 65 ans s'élève à 19,7 ans chez les hommes et à 22,5 ans chez les femmes. Cette même année, 78 % des décès masculins et 85 % des décès féminins surviennent chez les 65 ans et plus. Le nombre d'aînés qui décèdent au-delà de leur 100e anniversaire augmente d'année en année : on en dénombre plus de 750 en 2016.

Définition de l'espérance de vie L'espérance de vie de 2016 représente le nombre d'années qu'une personne vivrait si elle était soumise tout au long de sa vie aux conditions de mortalité observées au cours de l'année 2016. Elle ne représente pas la durée de vie moyenne qu'auront dans les faits les enfants nés en 2016, car cette durée dépendra de l'évolution future de la mortalité.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

