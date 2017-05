Les pilotes invitent les Canadiens à se joindre à la campagne Ciel plus sûr







Les quatre principaux groupes de pilotes du Canada s'unissent pour lancer Cielplussur.ca, une campagne visant à exhorter le ministre des Transports Marc Garneau à instaurer des règles plus rigoureuses sur la sécurité du transport aérien

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Plus de 8 000 pilotes d'avions passagers et cargo ont uni leurs forces pour lancer Cielplussur.ca, une campagne visant à informer les Canadiens à propos des règles désuètes du pays sur la fatigue dans le transport aérien et pour exhorter le gouvernement à instaurer des mesures plus rigoureuses afin de préserver la sécurité de l'aviation.

La fatigue est la préoccupation la plus urgente des pilotes du Canada en ce qui concerne la sécurité de l'aviation. Les règles actuelles, qui datent d'il y a plus de 20 ans, ne s'alignent pas sur la science de la fatigue reconnue et ont beaucoup de retard par rapport aux autres pays.

Des études approfondies sur la question ont établi un lien entre la sécurité de l'aviation et la gestion de la fatigue. Comme le fait remarquer l'Ames Research Center de la NASA, les pratiques courantes chez les pilotes - quarts de travail, travail de nuit, horaires irréguliers ou imprévisibles et changements de fuseaux horaires - sont des facteurs qui entraînent une fatigue nuisant à la performance.

Transports Canada a publié le 25 mars 2017 une ébauche de règles sur la gestion de la fatigue en fixant des limites aux périodes de service des pilotes, et ce, 20 ans après que les règles actuelles du Canada ont été mises à jour pour la dernière fois. Cette ébauche comporte des améliorations qui ne protègent toutefois pas assez les pilotes, les voyageurs et le secteur de l'aviation.

La fatigue est un handicap - elle réduit la vivacité d'esprit et détériore la performance mentale et physique

« Nous estimons que les règles actualisées sur la fatigue doivent être basées sur la science, a déclaré Milt Isaacs, président directeur général de l'Association des pilotes d'Air Canada. Aujourd'hui, le Canada permet aux pilotes d'effectuer des vols long-courriers de nuit de 12,5 heures et plus. La nouvelle modification aux règles ramènerait cela à 10,5 heures. Cela représente néanmoins deux heures de plus que la limite établie par l'étude de la NASA, qui recommandait une période de service maximale de 10 heures - ou 8,5 heures de vol - la nuit. Les pilotes canadiens et leurs passagers méritent mieux. »

Les pilotes canadiens et leurs passagers attendent depuis trop longtemps des règles adéquates sur la fatigue

Les règles actuelles du Canada sur la fatigue ne concordent pas avec les études scientifiques et ont du retard sur les normes internationales. La situation perdure en dépit d'une consultation entreprise en 2010 pour les parties prenantes de l'industrie et à laquelle ont pris part des groupes de pilotes, des exploitants et Transports Canada. Entre-temps, les États-Unis et l'Europe ont instauré des règles sur la fatigue basées sur la science.

« Il y a sept ans, nous avons pris part à un examen réglementaire pluriannuel, a indiqué le commandant Dan Adamus, président de l'Air Line Pilots Association, International (ALPA) - Canada. Cela nous a permis de constater les pressions incroyables exercées par les exploitants aériens, qui ont essentiellement - et curieusement - affirmé que les considérations opérationnelles sont plus importantes que la physiologie humaine, la science et le souci de la sécurité. »

Les règles de fatigue du Canada doivent refléter la science de la fatigue et s'aligner sur celles des autres pays

La campagne Ciel plus sûr exhorte le ministre des Transports Marc Garneau à s'occuper des lacunes de l'ébauche de règles canadiennes afin de s'assurer qu'elles tiennent compte de la science de la fatigue et s'alignent sur celles des autres pays.

« Chaque fois que les pilotes volent, ils pensent avant tout à la sécurité des passagers et du public, a expliqué Jerry Dias, président national d'Unifor. Outre le fait que ces règles ne cadrent pas avec la science, certains exploitants pourraient ne pas être tenus d'instaurer des règles à jour avant 2022. Nous demandons aux voyageurs et au public d'aider les pilotes à mener à bien leur mission en faveur de la sécurité. Veuillez signer notre pétition pour inciter le gouvernement à corriger ces règles défaillantes et à le faire bien. »

Le site Web cielplussur.ca demande aux Canadiens de signer une pétition parlementaire commanditée par John Brassard, député de Barrie-Innisfil, qui exhorte le gouvernement à ajuster les règles de façon à :

Avoir les bonnes règles prescriptives, basées sur la science; Exiger qu'elles soient instaurées par tous les exploitants en même temps; et Corriger les failles, les lacunes et les incohérences des systèmes de gestion des risques liés à la fatigue.

L'Amérique a appris à ses dépens, mais le Canada n'a pas besoin d'en faire autant

La Federal Aviation Administration des États-Unis a mis à jour ses règles sur la fatigue après qu'un vol se soit écrasé à Buffalo, New York, en 2009, tuant 50 personnes. La fatigue s'est avérée être un facteur essentiel dans ce tragique accident. Aujourd'hui, les règles américaines sur la fatigue limitent à huit heures le temps de vol des pilotes la nuit, ce qui les rend encore plus rigoureuses que les recommandations de la science.

« Les Américains l'ont appris à leurs dépens, mais nous n'avons pas besoin d'en faire autant, a ajouté François Laporte, président de Teamsters Canada. N'attendons pas qu'il se produise un autre accident pour mettre à jour les règles sur la sécurité. Le gouvernement doit corriger les choses - il y a des vies en jeu. »

La campagne Ciel plus sûr est soutenue par les quatre principaux groupes de pilotes au Canada : l'Association des pilotes d'Air Canada; l'Air Line Pilots Association, International; Unifor et Teamsters Canada. Ils croient qu'il doit y avoir un niveau de sécurité pour tous - pour tous les pilotes, membres d'équipage et voyageurs canadiens afin d'assurer la sécurité du transport aérien au Canada et de continuer à avoir des normes d'aviation de calibre mondial. Pour en savoir davantage sur la fatigue et le besoin urgent de changer les règles sur la sécurité de l'aviation au Canada, visitez cielplussur.ca.

À propos de ceux qui soutiennent la campagne Ciel plus sûr

Association des pilotes d'Air Canada

L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) représente le plus important groupe de pilotes professionnels au Canada, soit 3 400 membres qui transportent des passagers et du fret partout dans le monde sur les services d'Air Canada et d'Air Canada rouge.

Air Line Pilots Association, International

L'Air Line Pilots Association, International (ALPA) représente et défend plus de 55 000 pilotes de 32 transporteurs américains et canadiens, notamment Air Georgian, Air Transat, Bearskin, Calm Air, Canadian North, First Air, Jazz Aviation, Kelowna Flightcraft et Wasaya.

Unifor

Unifor est le plus important syndicat du secteur privé au Canada, qui compte plus de 310 000 membres à l'échelle du pays dans les principaux secteurs de l'économie canadienne. Unifor représente les pilotes notamment de Sunwing, Cargojet, Morningstar, Pascan, Propair, Westwind et EVAS.

Teamsters Canada

Teamsters représente 125 000 travailleurs au Canada dans tous les secteurs, notamment les pilotes d'Air Inuit et d'Air Creebec. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affilié, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

SOURCE Air Canada Pilots Association

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 08:30 et diffusé par :