Le gouvernement du Canada investit dans des partenariats novateurs entre des collèges et des entreprises locales







Plus de 37 millions de dollars pour 37 projets de recherche appliquée entre des collèges et des entreprises pour stimuler l'innovation et la commercialisation partout au Canada

OTTAWA, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnait que les collèges comptent de nombreux professionnels hautement qualifiés et qu'ils jouent un rôle important en recherche et en innovation au Canada. Grâce aux liens solides qu'ils entretiennent avec leurs collectivités, les collèges sont particulièrement bien placés pour collaborer avec les entreprises locales afin de mettre au point des innovations qui renforcent la croissance économique et créent de nouveaux emplois de qualité qui aident à appuyer une classe moyenne dynamique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans des partenariats entre les collèges et le secteur industriel pour aider à stimuler l'innovation et le développement de nouvelles technologies qui profitent à tous les Canadiens.

Afin de témoigner de cet engagement, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 37.4 millions de dollars en nouveaux fonds affectés à 37 projets dans des collèges, des instituts et des cégeps de toutes les régions du Canada afin d'appuyer leurs activités de recherche et développement appliquée avec des partenaires industriels. Les projets sont financés par l'entremise du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui appuie la recherche appliquée et les collaborations menant à la commercialisation de produits et au transfert de technologies tout en facilitant le développement de nouvelles technologies et des façons novatrices de collaborer au sein des collectivités au pays.

La ministre Duncan a fait l'annonce au Congrès annuel de Collèges et instituts Canada, où des centaines de représentants de collèges et d'instituts de toutes les régions du Canada se réunissent afin de célébrer la contribution des collèges et des instituts qui jouent un rôle dans la transformation des collectivités et qui bâtissent un Canada plus prospère et plus équitable.

Citations

« Le gouvernement appuie les investissements qui aident à établir une économie novatrice et à créer des emplois de qualité pour appuyer une classe moyenne dynamique. Le fait de favoriser de solides partenariats entre des collèges et des partenaires industriels canadiens mène à des idées novatrices et permet de transformer les résultats de la R et D en de nouveaux produits dont profiteront tous les Canadiens. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Le CRSNG est fier d'appuyer la recherche appliquée et l'innovation technologique dans les collèges et les cégeps canadiens. Le Programme d'ICC est très bien placé pour favoriser la collaboration entre les collèges et les partenaires industriels, ce qui permet aux entreprises d'accéder à des installations de pointe et à une expertise en recherche appliquée qui aident à accélérer le développement et la validation des produits ainsi que de former la prochaine génération de chercheurs de talent pour le marché du travail du XXIe siècle. »

- Bettina Hamelin, vice-présidente de la Direction des partenariats de recherche du CRSNG

Les faits en bref

Le Programme d'ICC est administré par le CRSNG en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada .

et le recherches en sciences humaines du . Depuis son lancement en 2009, le Programme d'ICC a investi 393.7 millions de dollars dans 2,035 projets réalisés dans 105 établissements d'enseignement postsecondaire du Canada .

. Le Programme d'ICC a aidé des douzaines de chercheurs de collèges à renforcer leur collaboration avec le secteur industriel, ce qui a mené à la commercialisation de produits, au transfert de technologies, ainsi qu'à l'adaptation et à l'adoption de nouvelles technologies.

Au sujet du CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus d'un milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs, chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le CRSNG permet d'établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la R et D, à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché et à réduire les risques associés au développement de technologies à fort potentiel.

Le CRSNG offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

