Placements AGF Inc. se joint à l'Association canadienne des FNB

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - L'Association canadienne des FNB (« ACFNB » ou « CETFA » en anglais) a le plaisir d'annoncer qu'elle compte désormais Placements AGF Inc. (« AGF ») parmi ses membres.

« Nous sommes ravis d'accueillir AGF comme tout dernier membre de l'Association canadienne des FNB, a déclaré Patricia Dunwoody, directrice générale de l'ACFNB. Alors que notre nombre d'adhérents ne cesse de croître, nous restons déterminés à représenter l'industrie des FNB et à fournir aux investisseurs canadiens un accès à des informations et à des ressources sur les avantages que procurent ces fonds. »

« Avec le lancement d'AGF iQ et notre gamme de solutions de FNB, nous estimons proposer une expérience unique et différente aux investisseurs canadiens. Notre objectif consiste à fournir de meilleurs rendements rajustés selon le risque, et ce, au moyen d'un processus d'investissement flexible et multifactoriel qui permet d'examiner le risque sous des angles divers, a déclaré Jay Bhutani, vice-président principal et chef de la stratégie des FNB à Placements AGF Inc. À l'occasion de notre entrée sur ce marché, nous sommes heureux de nous joindre à l'ACFNB et de soutenir le travail qu'elle accomplit afin d'informer les investisseurs et de représenter le secteur canadien des FNB. »

Au Canada, les FNB ont clôturé l'année 2016 avec un actif de 114 milliards de dollars, soit une hausse de près de 25 milliards de dollars par rapport à l'année précédente et un taux de croissance d'environ 20 %1. En prenant en compte ses adhérents actuels, l'ACFNB représente 95 % de l'actif géré par l'intermédiaire des FNB canadiens.

À propos de l'Association canadienne des FNB

L'ACFNB est le porte-étendard national du secteur des FNB canadiens. Elle représente la majorité des fournisseurs de FNB au Canada. Les investisseurs canadiens détiennent plus de 107 milliards de dollars investis dans plus de 400 FNB cotés au Canada. Alors que la popularité des FNB ne cesse de grandir au pays, l'ACFNB cherche à renseigner les Canadiens sur la façon de bien les utiliser, tout en collaborant de manière proactive avec ses membres et les organismes de réglementation, afin d'assurer que le secteur adopte des pratiques exemplaires et des normes adéquates.

À propos d'AGF

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale qui gère des actifs pour des clients au détail et institutionnels, de même que des actifs non traditionnels et les avoirs de particuliers bien nantis. En tant que société indépendante, nous nous efforçons d'aider les investisseurs à réussir en offrant l'excellence en matière de gestion des investissements et en procurant à la clientèle une expérience exceptionnelle. Notre gamme de solutions d'investissement diverses s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers aux investisseurs particuliers et aux institutions comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fondations et des fonds en dotation.

AGF a des bureaux et des équipes de service à la clientèle sur place, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de 35,5 milliards de dollars (au 31 mars 2017), AGF offre ses services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

AGF a lancé sa gamme de fonds négociés en bourse, sous la marque QuantShares signée AGF iQ, le 30 janvier 2017. Pour en savoir plus, visitez AGFiQ.com.

1. Banque Nationale, au 31 décembre 2016

