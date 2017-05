Sigma Industries sélectionnée dans le cadre du programme Centre de croissance accélérée du gouvernement du Québec







SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mai 2017) - Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, annonce aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec (le « Ministère ») afin de participer au programme du Centre de croissance accélérée (« CCA »). Le programme s'inscrit dans le volet « Cap sur les États-Unis » de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020 du Ministère.

En vertu de ce programme, le Ministère accompagnera des entreprises désireuses de développer davantage leurs activités sur le marché américain. Les entreprises choisies pourront, notamment, bénéficier de l'expertise de divers spécialistes dans le développement du marché américain et d'une aide financière du gouvernement du Québec.

« Sigma Industries est fière d'avoir été sélectionnée au sein de ce programme. Nous sommes convaincus que l'appui du Ministère et des ressources mises à notre disposition nous permettront de considérer toute opportunité de développer davantage notre présence aux États-Unis afin d'arrimer notre stratégie d'affaires à l'évolution du marché américain, » a mentionné Denis Bertrand, président et chef de la direction de Sigma Industries.

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES

Sigma Industries Inc. (TSX CROISSANCE:SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte deux filiales en exploitation et emploie 275 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l'énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d'équipement d'origine des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

