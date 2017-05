Exploration Midland signe une entente d'option avec IAMGOLD pour la propriété aurifère Héva à proximité de la faille Cadillac







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mai 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente d'option avec IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») pour sa propriété aurifère Héva. Cette propriété qui est présentement détenue à 100 % par Midland est située à proximité de la prolifique faille Cadillac à environ 5 kilomètres au nord-ouest de la mine Canadian Malartic détenue en coentreprise par Mines Agnico Eagle limitée et Yamana Gold inc. et contenant au 31 décembre 2016 des réserves prouvées de 51,12 millions de tonnes à une teneur de 0,95 g/t Au (1,57 Moz Au) et des réserves probables de 152,55 millions de tonnes à une teneur de 1,13 g/t Au (5,53 Moz Au), pour un total de 7,1 Moz Au. Le projet Héva est constitué de deux blocs nommés Héva Ouest et Héva Est, et totalise 33 claims couvrant une superficie de plus de 1 400 hectares.

IAMGOLD a l'option d'acquérir une participation de 50 % dans la propriété Héva sur une période de quatre ans et demi en contrepartie des termes suivants :

des paiements en espèces totalisant 500 000 $ incluant un paiement de 50 000 $ à la signature; et

des dépenses d'exploration totalisant 4 000 000 $ incluant 500 000 $ la première année.

Suite à l'exercice de cette première option de 50 %, IAMGOLD aura l'option d'augmenter sa participation à 60 % (Deuxième Option) sur une période de deux ans en contrepartie des termes suivants :

Des dépenses d'exploration totalisant de 500 000 $ pour chaque intérêt additionnel de 1 % jusqu'à un maximum de 60 %.

Suite à l'exercice de cette deuxième option de 60 %, IAMGOLD aura alors la possibilité d'acquérir un intérêt de 65 % (Troisième Option) sur une période de deux ans en contrepartie des termes suivants :

Des dépenses d'exploration totalisant de 1 000 000 $ pour chaque intérêt additionnel de 1 % jusqu'à une participation maximum de 65 %.

Des travaux de géochimie de sol, décapage et de prospection complétés en 2016 ont mené à la découverte de nouveaux systèmes de veines de quartz aurifères titrant jusqu'à 19,9 g/t Au, 6,5 g/t Au, 5,4 g/t Au, 3,5 g/t Au et 2,7 g/t Au (voir le communiqué de presse de Midland datant du 5 juillet 2016). Suite à un programme d'échantillonnage en rainures complété sur ces nouvelles veines aurifères au cours du mois d'août, le meilleur résultat obtenu provenait d'une rainure contenant des grains d'or visibles effectuée sur la veine #100W40 et qui a retourné une valeur de 24,1 g/t Au sur 0,50 mètre (voir le communiqué de presse de Midland datant du 14 septembre 2016). (Notez que les épaisseurs vraies ne sont pas connues et ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles à ce jour). De plus, un échantillon choisi prélevé à une distance d'environ 5 mètres à l'ouest de cette rainure a rapporté une teneur de 38,5 g/t Au. Des travaux de tranchées et de prospection additionnels complétés à l'automne dernier avaient permis de faire la découverte de plusieurs nouveaux indices aurifères à haute teneur, incluant des échantillons choisis qui ont rapporté 41,0 g/t Au et 9,2 g/t Au (Secteur Est) ainsi que 13,9 g/t Au et 8,0 g/t Au (Secteur Centre) (voir le communiqué de presse de Midland datant du 20 décembre 2016). (Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées).

Midland est fière de s'associer une fois de plus avec une compagnie minière solide comme IAMGOLD. Le gérant des travaux, IAMGOLD, débutera un important programme d'exploration dans les prochaines semaines.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que IAMGOLD Corporation, Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, Mines Osisko inc., Altius Minerals Corporation, SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société : www.explorationmidland.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 08:33 et diffusé par :