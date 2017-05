Cancer de la vessie Canada souligne le début du mois de sensibilisation au cancer de la vessie avec le lancement de la vidéo « Vous voyez du rouge? »







Une vidéo « choquante » permet aux Canadiens de reconnaître les signes précurseurs du cancer de la vessie

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Mai est le mois de la sensibilisation au cancer de la vessie et, pour en donner le coup d'envoi, Cancer de la vessie Canada (CVC) a lancé une vidéo qui montre le choc que les Canadiens ressentiraient en voyant du sang dans leur urine. Il s'agit du symptôme le plus courant, survenant dans plus de 80 % des cas de la maladie.

Cette année, 8700 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de la vessie1, mais ils seront nombreux à le recevoir trop tard.

S'appuyant sur la campagne de sensibilisation « Vous voyez du rouge? » de CVC, la vidéo vise à clarifier l'appel à l'action : si vous voyez du rouge, consultez votre médecin.

« Même si le cancer de la vessie arrive au 5e rang des cancers les plus courants au Canada, le degré de sensibilisation à la maladie et à ses signes et symptômes est faible », explique Tammy Northam, directrice générale à Cancer de la vessie Canada. « De nouvelles options thérapeutiques sont maintenant offertes dans les cas de cancer de la vessie avancé, mais il demeure essentiel de diagnostiquer la maladie à ses premiers stades, dans la mesure du possible. »

Bien qu'environ 70 à 75 % des cas de cancer de la vessie soient classés comme non invasifs sur le plan musculaire2, c'est-à-dire que le cancer est contenu dans la vessie, de 20 à 30 % de ces patients développeront un jour un cancer invasif sur le plan musculaire3, c'est-à-dire que le cancer se propagera aux muscles ou à d'autres tissus, organes ou ganglions lymphoïdes. Lorsque le cancer est détecté tôt, avant qu'il ne commence à se propager, le taux de survie à 5 ans peut s'élever à 70 % et même atteindre jusqu'à 95 %4.

C'est pourquoi il est aussi important de connaître les signes précurseurs.

« Notre vidéo vise à informer les Canadiens au sujet du symptôme le plus courant de la maladie et à inciter les gens à consulter leur médecin s'ils présentent ce symptôme », affirme Ken Bagshaw, président du conseil d'administration de Cancer de la vessie Canada. « En tant que survivant d'un cancer de la vessie, je comprends le choc qu'une personne ressentira en voyant du sang dans son urine. J'espère que les gens qui observeront ce signe ne l'ignoreront pas : agir rapidement peut leur sauver la vie. »

Voici d'autres signes de cancer de la vessie : spasmes de la vessie, augmentation de la fréquence et de l'urgence de la miction et sensation de brûlure lors de la miction5.

Avec plus de 80 000 Canadiens vivant présentement avec un cancer de la vessie6, CVC cherche autant à soutenir les patients actuellement atteints durant leur parcours contre le cancer qu'à sensibiliser la population générale. C'est pourquoi la vidéo est également un moyen de communiquer avec les patients atteints d'un cancer de la vessie et de les mettre en contact avec la vaste communauté de patients et d'intervenants dans le domaine du cancer de la vessie.

Le mois de la sensibilisation au cancer de la vessie (le mois de mai), qui vise à sensibiliser les gens à la maladie et à ses signes et symptômes, occupe une place de premier plan dans les efforts déployés par CVC. CVC encourage les Canadiens à passer le mot en partageant la vidéo sur Youtube et en utilisant le mot-clic #lejauneaide.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou du soutien, visitez le BladderCancerCanada.org/fr/.

À propos de Cancer de la vessie Canada

Fondée en 2009 par des survivants du cancer de la vessie, Cancer de la vessie Canada est un organisme caritatif canadien agréé à l'échelle nationale. En collaboration avec un conseil consultatif médical et un conseil de recherche médicale composés des meilleurs spécialistes du cancer de la vessie au Canada, Cancer de la vessie Canada cherche à aider les patients atteints d'un cancer de la vessie et leurs équipes de soutien dans leurs épreuves quotidiennes avec la maladie, à sensibiliser davantage le grand public et la communauté médicale au cancer de la vessie, et à financer la recherche qui vise le diagnostic, le traitement et l'élimination de la maladie.

