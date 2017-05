SNC-Lavalin obtient un contrat d'une valeur de plus de 22 millions de dollars de la société PSEG Power Connecticut







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a obtenu un mandat de plus de 22 millions de dollars de la société PSEG Power Connecticut LLC, pour son projet Bridgeport Harbor Unit 5, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. La centrale au gaz naturel à cycle combiné de 485 MW remplacera une centrale au charbon existante.

SNC-Lavalin aura pour mission d'offrir un soutien à l'approvisionnement et à l'ingénierie. SNC-Lavalin fournira également des ressources humaines clés afin de bonifier l'équipe de gestion de la construction de la société PSEG sur le terrain. Ce contrat vient s'ajouter aux travaux d'IAC réalisés par l'entreprise pour un autre projet de PSEG, situé au Maryland : le projet de la centrale au gaz naturel à cycle combiné de 755 mégawatts, appelée centre énergétique de Keys.

« Nous sommes heureux de la confiance que nous accorde PSEG, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie. Cette confiance témoigne des bonnes relations que nous avons établies avec notre client et de sa satisfaction quant à notre rendement récent dans le cadre du projet de Keys. Cela nous a permis de remporter ce mandat. »

SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie sur le terrain et à partir de son bureau à Seattle, lequel se spécialise dans l'ingénierie de centrales au gaz naturel.

L'achèvement du projet Bridgeport Harbor Unit 5 ainsi que la distribution des besoins énergétiques dans la région du Connecticut sont prévus pour juin 2019. La centrale sera dotée de systèmes de contrôle des émissions de gaz à la fine pointe de la technologie et respectera tous les règlements fédéraux et d'État applicables liés aux émissions de gaz.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'IAC et d'IAGC aux clients dans divers secteurs, dont les suivants : Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

