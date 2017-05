/R E P R I S E -- Tembec tiendra une conférence téléphonique portant sur les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'exercice terminé le 25 mars 2017/







MONTRÉAL, le 25 avril 2017 /CNW Telbec/ - Tembec diffusera, le mardi 2 mai 2017, les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'exercice, terminé le 25 mars 2017. Messieurs James Lopez et Michel Dumas, respectivement président et chef de la direction et vice-président exécutif, Finances et chef des finances de Tembec, animeront une conférence téléphonique à l'intention des analystes financiers et des investisseurs institutionnels.

La conférence téléphonique se déroulera le mardi 2 mai 2017 à 14 h (HAE) et sera accessible en mode audio seulement,

par le biais d'Internet, à www.tembec.com , dans la section « Investisseurs ».

Un enregistrement de la conférence sera accessible à compter de 18 h (HAE), le 2 mai 2017,

par le biais d'Internet, à www.tembec.com , dans la section « Investisseurs ».

par le biais d'un enregistrement de la conférence accessible par téléphone, au numéro sans frais 1?800-408-3053 (mot de passe : 7594405#) jusqu'au 12 mai 2017, minuit.

Tembec est une société de fabrication de produits forestiers - bois, pâtes, papier et cellulose de spécialités - et un leader mondial en gestion des ressources forestières durable. Inscrite au TSX (TMB), Tembec exploite des usines principalement au Canada et en France, compte quelque 3 000 employés et affiche un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars.

