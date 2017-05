Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Israël







OTTAWA, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance d'Israël :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à nos amis israéliens et aux communautés juives du Canada et du reste du monde pour célébrer le 69e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël.

« Le Canada a été l'un des premiers pays à reconnaître officiellement Israël. Nous sommes fiers d'avoir Israël pour partenaire et les Israéliens pour amis.

« Le Canada et l'Israël sont très proches de coeur et d'esprit grâce aux valeurs démocratiques qu'ils partagent et aux liens étroits qui existent entre leurs populations. Ces liens sont à la base de notre relation bilatérale qui grandit, notamment grâce aux efforts en cours pour promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

« Aujourd'hui, alors que nous célébrons l'indépendance d'Israël, nous réaffirmons également notre engagement à lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Des menaces continuent à peser sur Israël et sur sa population partout dans le monde, y compris ici au Canada. Nous devons contrer la résurgence de toute forme d'antisémitisme, de haine ou de discrimination.

« En ce Jour de l'indépendance, je suis fier de renouveler l'engagement du Canada à l'égard de la sécurité du territoire du peuple juif et à l'égard d'une paix durable entre tous les peuples du Moyen-Orient.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent le Jour de l'indépendance d'Israël, Yom Ha'atzmaut Sameach.

« Shalom. »



