TerraVest Capital Inc. annonce la nomination d'un nouvel administrateur







VEGREVILLE, AB, le 2 mai 2017 /CNW/ - TerraVest Capital Inc. (« TerraVest » ou la « société ») (TSX: TVK) est heureuse d'annoncer la nomination de Michael (Mick) MacBean au conseil d'administration de la société.

M. MacBean est directeur général principal à TriWest Capital Partners. Avant d'entrer au service de TriWest, il a cofondé Diamond Energy Services, une société offrant des services énergétiques, établie en Saskatchewan, qu'il a dirigée avec brio de 1998 à 2010. Auparavant, M. MacBean travaillait chez ARC Financial Corporation, une société de capital-investissement et de services de banque d'affaires établie à Calgary.

Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de la Saskatchewan et il est comptable agréé et directeur agréé. M. MacBean siège également au conseil d'administration d'un certain nombre d'entreprises privées et publiques.

