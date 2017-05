Des artistes de réputation internationale en vedette dans le cadre de la vente en salle printanière 2017 de la Maison Heffel







Le chef de file du marché canadien de l'art offrira aux enchères plus de 120 chefs-d'oeuvre de qualité muséale lors de sa vente en salle, qui se tiendra à Toronto le 24 mai et devrait rapporter de 10 à 14 millions de dollars .

le 24 mai et devrait rapporter de . En vedette dans le cadre de cette vente se retrouvera Jean Paul Riopelle , peintre mondialement connu, et son chef-d'oeuvre Vent du nord , dont la valeur, située entre 1 et 1,5 millions de dollars , vient en tête des évaluations préliminaires.

, peintre mondialement connu, et son , dont la valeur, située entre , vient en tête des évaluations préliminaires. Lawren Harris , membre fondateur du Groupe des Sept, occupera également les devants de la scène avec 6 oeuvres, parmi lesquelles une toile abstraite et plusieurs tableaux importants consacrés aux Rocheuses.

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel, chef de file dans le marché de l'art, est heureuse de présenter plus de 120 chefs-d'oeuvre de qualité muséale dans le cadre de sa très attendue vente en salle printanière. Cette vente, qui se tiendra au musée Design Exchange de Toronto le 24 mai 2017, sera présentée en deux séances distinctes, consacrées à l'art canadien d'après-guerre et contemporain et aux beaux-arts canadiens. Avec des ventes prévues évaluées entre 10 et 14 millions de dollars, cet événement devrait permettre à la Maison de poursuivre sur sa lancée récente, marquée par des ventes records, et de démontrer la vigueur du marché de l'art. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et s'appuient sur des évaluations prudentes.)

L'intérêt accru démontré par les acheteurs étrangers pour certaines oeuvres d'art canadiennes majeures est largement attribuable aux expositions récentes présentées dans quelques-unes des galeries les plus réputées au monde. C'est ainsi que les tableaux de Lawren Harris et d'Emily Carr, récemment présentés à l'extérieur du pays, ont été accueillis avec grand enthousiasme. Les oeuvres de David Milne et de Jean Paul Riopelle, pour leur part, feront bientôt l'objet d'expositions prestigieuses. Certaines toiles de ces artistes, qui seront mises en vedette lors de la vente printanière de la Maison, sauront assurément susciter l'intérêt de collectionneurs des quatre coins du monde. Les acheteurs canadiens ne seront pas en reste et pourront admirer une vaste sélection d'oeuvres contemporaines venues de l'étranger, le catalogue consacré à l'art canadien d'après-guerre et contemporain incluant en effet des oeuvres d'artistes comme Andy Warhol, Barbara Hepworth et A. R. Penck.

« La Maison Heffel est fière de présenter une vaste sélection d'oeuvres d'artistes de réputation internationale ce printemps, dans le cadre de sa vente aux enchères qui se tiendra à Toronto », affirme David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Grâce à notre travail stratégique auprès de la communauté artistique élargie, nous contribuons à offrir au Canada, et plus particulièrement à Toronto, une occasion sensationnelle de devenir l'un des principaux centres artistiques sur la planète. »

L'événement de mai marquera également une étape importante pour la Maison Heffel, qui présentera pour la première fois sa vente en salle du printemps à Toronto. Jusqu'à cette année, les ventes printanières de la Maison étaient présentées à Vancouver et ses ventes automnales, à Toronto. Des manifestations et acteurs importants, parmi lesquels le Festival international du film de Toronto, le Toronto Stock Exchange et la foire internationale d'art moderne et contemporain Art Toronto, font de cette ville l'un des plus importants centres artistiques, culturels et financiers dans le monde.

Points saillants de la vente en salle du printemps 2017 de la Maison Heffel

Calendrier de la vente en salle du printemps 2017

Pour permettre aux acheteurs potentiels de partout au Canada d'admirer ces oeuvres, la collection sera exposée dans trois villes avant la vente en salle :

Vancouver : du samedi 29 avril au mardi 2 mai, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Vancouver , au 2247, rue Granville

du samedi 29 avril au mardi 2 mai, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de , au 2247, rue Granville Montréal : du jeudi 11 mai au samedi 13 mai, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest

du jeudi 11 mai au samedi 13 mai, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest Toronto : du samedi 20 mai au mardi 23 mai, de 10 h à 18 h, et le mercredi 24 mai, de 10 h à midi, dans la salle d'exposition du musée Design Exchange, au 234, rue Bay

Les deux séances de la vente en salle se tiendront le mercredi 24 mai, au musée Design Exchange (parquet, 234, rue Bay, Toronto) :

16 h, HE -- Art d'après-guerre et contemporain

19 h, HE -- Beaux-arts canadiens

Pour de plus amples renseignements sur les expositions et la vente aux enchères en salle, ainsi que pour accéder aux catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur http://www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'oeuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'oeuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :