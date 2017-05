La Dre Asya Grinberg, scientifique spécialisée en protéines, rejoint Dragonfly Therapeutics à titre de dirigeante du service biologique







La Dre Grinberg, qui est une scientifique principale dotée d'une expérience de 12 ans dans l'industrie de la recherche et du développement biologiques, rejoint l'équipe de Dragonfly pour accélérer le développement de ses nouvelles immunothérapies à base de cellules tueuses naturelles.

CAMBRIDGE, Massachusetts, 2 mai 2017 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly »), a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Asya Grinberg dans son équipe de direction. Avant de rejoindre Dragonfly, la Dre Grinberg travaillait chez Acceleron Pharma (Nasdaq : XLRN), où elle a dirigé une équipe multidisciplinaire en biologie cellulaire et chimie des protéines. À titre de dirigeante du service biologique de Dragonfly, la Dre Grinberg sera à la tête de l'équipe d'ingénierie, de purification, de caractérisation et de biologie structurale des protéines.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/506067/Dragonfly_Therapeutics_Dr_Asya_Grinberg.jpg

La Dre Grinberg apporte à Dragonfly une longue expérience de réalisations scientifiques et de créativité dans le développement de médicaments à base de protéines. « L'expérience d'Asya dans le développement de multiples médicaments potentiels du concept à l'analyse clinique approfondie représente un excellent ajout à notre société », a déclaré le Dr Tyler Jacks, le cofondateur de Dragonfly et le directeur de Koch Institute for Integrative Cancer Research (Institut Koch pour la recherche intégrative sur le cancer) au MIT.

Avant de se joindre à Dragonfly, la Dre Grinberg a passé 12 ans chez Acceleron Pharma dans la recherche et le développement de nouvelles protéines thérapeutiques pour le traitement des hémopathies et le cancer. Elle a récemment occupé le poste de directrice principale de la biologie cellulaire et de chimie des protéines et elle a été une importante actrice scientifique et stratégique de l'innovation interne. Les efforts du Dr Grinberg ont grandement contribué au développement de cinq candidats cliniques, dont le Luspatercept (actuellement en essai de phase III) pour le traitement de la bêta-thalassémie et du SMD. La Dre Grinberg est l'inventrice clé de la plateforme de recherche de médicaments IntelliTraptm ciblant la superfamille TGF-bêta. La Dre Grinberg a obtenu sa maîtrise en chimie bio-organique à l'Université de Moscou et elle a fait son doctorat au Centre Max Delbrück de médecine moléculaire en Allemagne. Elle a complété son stage postdoctoral à l'institution University of Michigan soutenue par le Howard Hughes Medical Institute. La Dre Grinberg est coauteure de plus de 40 publications scientifiques et la co-inventrice d'un certain nombre de brevets.

« Nous sommes ravis d'accueillir la Dre Grinberg chez Dragonfly », a déclaré Bill Haney, le cofondateur et PDG de Dragonfly. « Sa compréhension approfondie des protéines thérapeutiques, associée à son talent pour l'innovation, permettra d'accélérer notre développement de nouvelles thérapies contre le cancer qui utilisent des cellules tueuses naturelles pour améliorer l'efficacité de la performance des cellules T et attaquer le cancer directement ».

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société au stade de la découverte qui développe des médicaments destinés à stimuler les réponses immunes contre le cancer.

Nos scientifiques fondateurs comptent parmi les personnalités majeures des domaines de la biologie et de l'immunologie du cancer, et ont créé Dragonfly afin d'exploiter la puissance du système immunitaire inné en vue de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre le cancer.

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez visiter : www.dragonflytx.com, https://www.facebook.com/dragonflytherapeutics/, https://twitter.com/dragonflytx

Contact pour les médias :

Maura McCarthy

617-588-0086 poste 702

maura@dragonflytx.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 07:50 et diffusé par :