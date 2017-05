Avis aux médias - Inondations à Shawinigan : Le ministre Martin Coiteux se rendra sur le terrain







SHAWINIGAN, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, se rendra à Shawinigan ce matin afin de rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile sur le terrain. Il sera accompagné du député de Saint-Maurice, M. Pierre Giguère. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse.

DATE : Le mardi 2 mai 2017



HEURE : 9 h 50



LIEU : Intersection du Chemin des Bois-Francs et de l'Avenue du Beau-Rivage

Shawinigan (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :