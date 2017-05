Un dirigeant montréalais se joint au plus important événement sportif participatif au Québec - L'ancien directeur du Festival Juste pour rire à la tête du Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal est fier d'annoncer l'arrivée d'un acteur important dans son équipe. Dirigeant réputé en marketing et en commandite, le Montréalais Louis Tremblay Malafarina a été nommé au poste de directeur exécutif et porte-parole officiel de Competitor Canada, l'entreprise à l'origine de la populaire Série des Marathons Rock 'n' Roll.

Louis nous fera bénéficier de l'expérience remarquable qu'il a acquise à divers postes de direction, notamment au Cirque du Soleil et au Festival Juste pour rire. C'est également un coureur qui a usé ses semelles aux quatre coins du monde, de Tokyo à Berlin, en passant par Mexico. «?Louis est un ajout exceptionnel à notre équipe de Montréal?», a déclaré Josh Furlow, président de Competitor Group inc. «?C'est un leader et un spécialiste du marketing qui est né et qui a grandi au Québec, et dont l'expérience nous aidera à continuer à faire du Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal l'une des meilleures courses au monde.?»

«?En raison des liens de longue date qui l'unissent à la ville et à ses communautés, le Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal est un événement qui fait vibrer le public et des dizaines de milliers de coureurs. Son succès m'emballe et m'inspire, et je compte m'assurer qu'il demeure un événement sportif majeur, axé sur la santé, dans le programme d'activités annuel de notre merveilleuse ville?», a déclaré M. Malafarina.

«?Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à M. Malafarina au Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal. Son expérience et son dévouement sont de précieux atouts qui nous aideront à rehausser encore plus la qualité et le prestige de l'événement. L'édition 2017 marquera le 15e anniversaire du partenariat liant le Marathon et Lassonde, né de notre sincère conviction qu'un mode de vie sain contribue au bonheur et au bien-être des familles et des athlètes de tout niveau?», a expliqué Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation de Lassonde Industries inc.

Cette nomination ne constitue pas le seul changement apporté à l'événement, qui coïncide cette année avec le 375e anniversaire de Montréal. En effet, pour la première fois cette année, l'événement se déroulera sur deux jours. «?Offrir deux jours d'activités au cours de la fin de semaine du 23 et du 24 septembre nous donne l'occasion de bonifier l'expérience des coureurs?», explique M. Malafarina, qui ajoute que «?l'objectif est d'assurer la réussite de cette édition sur deux jours.?»

À propos du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal

En 2017, le Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal dont la 27e édition coïncide avec l'année du 375e anniversaire de Montréal, sera marqué par de la nouveauté. Organisée par le Festival de la Santé, de concert avec Competitor Canada, la course fait partie de la Série des Marathons Rock 'n' Roll, soit la plus grande série de courses à pied au monde avec plus de 500?000 participants chaque année. Soulignant son 20e anniversaire cette année avec la campagne internationale 20 ans de course, la série a transformé la culture de la course en intégrant à ses événements des spectacles et une multitude d'activités misant sur l'esprit festif à la fois pour les coureurs et les spectateurs. Ses marathons et demi-marathons, organisés aujourd'hui dans plus de 30 villes, attirent des visiteurs du monde entier. Depuis les débuts de la série, les événements ont permis à l'ensemble de ses partenaires de recueillir plus de 300 millions de dollars qui ont été remis à des oeuvres caritatives. Pour vous inscrire au Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock 'n' Roll de Montréal, rendez-vous sur le site Web http://www.runrocknroll.com/montreal/register/, et faites votre choix parmi cinq distances possibles.

