Stingray nomme Valery Zamuner au poste de vice-présidente principale, fusions, acquisitions et initiatives stratégiques







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mai 2017) - Le groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, est fier d'annoncer la nomination de Valery Zamuner au poste de vice-présidente principale des fusions, des acquisitions et des initiatives stratégiques. À compter du 23 mai 2017, madame Zamuner sera appelée à chapeauter l'ensemble des activités de fusion et d'acquisition de Stingray à l'échelle internationale.

« Valery Zamuner fera profiter l'équipe de haute direction de Stingray de sa vaste expertise », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Nous procédons régulièrement à l'acquisition de sociétés établies, dynamiques et créatives, et cherchons constamment à faire équipe avec des chefs de file de l'industrie pour atteindre les objectifs de notre ambitieux plan d'expansion internationale. Forte de son parcours impressionnant combinant droit des affaires et droit commercial, gouvernance et finances d'entreprise, et gestion de fonds d'investissement privés, Valery jouera un rôle essentiel dans la création de valeur pour nos actionnaires. »

« Je suis enchantée de me joindre à l'équipe de Stingray, un chef de file de l'industrie doté d'une stratégie de fusion et d'acquisition hautement efficace, afin de multiplier ses réussites à l'échelle internationale, a partagé madame Zamuner. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer au futur de Stingray et de propulser sa croissance par des acquisitions et des initiatives stratégiques. »

Madame Zamuner cumule plus de 18 ans d'expérience des fusions et acquisitions nationales et internationales pour le compte de diverses sociétés publiques et privées. Avant de se joindre à l'équipe de Stingray, elle occupait les postes de vice-présidente principale des fusions et acquisitions, de directrice des affaires juridiques et de secrétaire générale de WSP Global Inc.

Madame Zamuner est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration des affaires de la John Molson School of Business (Université Concordia). Elle est membre du Barreau du Québec.

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d'autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu'à l'utilisation du conditionnel, y compris les mentions d'hypothèses. Toutefois, il est à noter que l'information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L'information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray datée du 16 juin 2016, que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l'information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s'attend se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les incidences ou les effets prévus sur l'entreprise, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 07:33 et diffusé par :