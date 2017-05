ViewSonic Canada connaît une forte poussée de croissance au T1 2017 sous la direction de sa nouvelle p.-d.g. Deidre Deacon







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 2 mai 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée avec ce communiqué de presse.

ViewSonic Corp., un chef de file mondial dans l'offre de solutions visuelles, vient de terminer son premier trimestre avec une nouvelle structure organisationnelle canadienne sous la direction de sa p.-d.g. Deidre Deacon. À la suite de la nomination de Mme Deacon l'automne dernier à un nouveau poste de plus grande envergure, la structure organisationnelle de l'équipe canadienne a été repensée pour offrir une nouvelle stratégie de croissance permettant d'ajouter de nouveaux créneaux au marché de la Société au Canada, d'approfondir les partenariats intermédiaires et d'inclure des plans de lancement de nouvelles solutions et catégories de produits au cours de l'année à venir. Entraînée par le dynamisme éclairé de Mme Deacon, ViewSonic Canada dépasse déjà le rythme de croissance de l'industrie, ayant doublé son volume d'affaires des affichages en grand format (LFD) tant en unités vendues qu'en revenus année après année. Au dernier trimestre, ViewSonic Canada a enregistré une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente quant au nombre d'unités livrées toutes catégories confondues et à une croissance à deux chiffres par rapport au trimestre précédent (T4 2016).

« Les résultats du dernier trimestre pour le Canada ont dépassé les attentes de la Société et projeté une image de marché en pleine croissance pour les écrans grand format dotés d'affichage interactif », déclare Jeff Volpe, président de ViewSonic Americas. « La promesse de notre marque repose sur son rendement exceptionnel, sa valeur inouïe et un soutien à la clientèle de calibre mondial. Sous l'égide de Mme Deacon, et forts de l'appui de notre brillante équipe et de nos partenaires intermédiaires talentueux, nous sommes tout à fait à la hauteur de notre promesse. Grâce à notre programme de lancement de solutions et de produits novateurs cette année, notre équipe canadienne jouit d'un positionnement optimal pour répondre aux demandes du marché et pourra poursuivre sa collaboration avec nos partenaires afin de générer une croissance remarquable pour toutes les parties au cours des cinq prochaines années. »

En tant que p.-d.g. de ViewSonic Canada, Deidre Deacon occupe la plus haute fonction de direction et de supervision générale de la Société au pays - depuis la prévision de la croissance des ventes, le maintien et le développement du réseau de distribution des fournisseurs jusqu'à la direction de la planification stratégique d'ensemble. Elle a été nommée à ce poste à la suite d'une brillante carrière de 18 ans à ViewSonic qui comprenait des postes de responsabilité croissante dans les ventes et la gestion tant au Canada qu'aux États-Unis. Sous la direction de Mme Deacon, l'équipe canadienne restructurée a livré ses meilleurs résultats à ce jour dans la catégorie de l'affichage grand format (LFD), dépassant la croissance du secteur dans son ensemble.

Une croissance à deux chiffres prévue pour les écrans grand format dotés d'affichage interactif

La demande pour les écrans grand format à affichage interactif de ViewSonic s'est alimentée au rythme des nouvelles tendances en résolution, en performance chromatique et en critères de productivité. À l'avant-garde de cette ligne de produits se trouve le ViewSonic ViewBoard®, une gamme d'écrans plats à affichage interactif conçus pour stimuler la participation et la créativité en permettant aux utilisateurs d'écrire, de surligner, d'éditer tout en transformant les documents et les images à l'écran en temps réel. Les produits sont optimisés pour performer tant dans une salle de classe qu'à un conseil d'administration. Selon PMA Research, une firme d'analystes spécialisée dans les données du marché de l'industrie des affichages sur grand écran, le marché des écrans plats interactifs (FPD) a crû à un rythme de 60 % en 2016 tout en laissant entrevoir une augmentation de l'ordre de 50 % quant au nombre d'unités en 2017. PMA rapporte que la croissance du marché des écrans grand format a été de 23 % en 2016, des rythmes de croissance à deux chiffres étant également prévus pour 2017. PMA Research, qui suit exclusivement les marchés des écrans plats grand format de qualité professionnelle et des projecteurs, est depuis longtemps considérée comme la source digne de foi en matière d'information sur le marché du secteur des écrans à affichage géant.

Établie à Calgary, en Alberta, la firme Storm Division - un revendeur des produits ViewSonic axé sur la conception de sites web en évolution rapide, le marketing et l'apport de solutions logicielles - est un exemple de partenaire intermédiaire ayant réussi à intégrer une gamme de produits d'affichage grand écran à capacité interactive dans l'offre de solutions pour répondre à la demande croissante de ses clients venus de tous les horizons de l'industrie.

Selon Nathan MacKenzie, directeur général du marketing à Storm Division : « Les applications sont maintenant des plus diversifiées alors que la technologie permet de fabriquer des écrans beaucoup plus robustes et parfaitement intégrés. La demande se fait pressante pour des solutions d'affichage sur écrans grand format, en provenance autant de petites entreprises et de l'industrie automobile que de casinos et autres propriétés commerciales. Tout le monde succombe à ce facteur d'émerveillement. À mesure que s'intensifie l'intérêt pour le produit, nous ne cessons d'alimenter notre feu roulant de projets rivalisant de créativité et d'originalité, et ce n'est là qu'un début. Les applications sont infinies. »

Pour suivre toute l'actualité et l'information sur ViewSonic, n'hésitez pas à visiter le site ViewSonic.com et à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter.

À propos de ViewSonic

Fondée en Californie en 1987, la firme ViewSonic est un chef de file dans l'offre de solutions visuelles à l'échelle mondiale. Société pionnière et visionnaire, ViewSonic met les gens et les entreprises en contact avec son portfolio de solutions visuelles de niveau professionnel qui réinventent l'art d'évaluer, de collaborer, de communiquer et d'échanger entre utilisateurs. Couronnée de prix, sa gamme prestigieuse de solutions d'affichage comprend des moniteurs DEL, des affichages interactifs pour entreprises, des écrans tactiles, des projecteurs, des clients légers, des clients ultralégers, et des affichages intelligents, applications utilisées autant dans les entreprises et les commerces qu'à la maison et en salle de classe. En partenaire commercial de confiance, ViewSonic facilite l'accès à ses solutions au moyen d'un réseau de distribution et de revente, de vente au détail en ligne, de fournisseurs de solutions intégrées et de son site web. ViewSonic est une société privée dotée d'un réseau d'exploitation sur les marchés mondiaux. ViewSonic Canada possède des équipes de vente dévouées qui offrent des services bilingues dans ses bureaux régionaux d'un bout à l'autre du Canada. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à visiter le site viewsonic.com ou à composer le 1-800-688-6688.

Ce communiqué de presse contient des renseignements de nature prospective qui reflètent les attentes de la Société concernant des événements futurs. Les événements réels pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ce document. Note concernant les marques de commerce : la marque de commerce ViewSonic, ainsi que les marques propres à ViewSonic, sont des marques de commerce ou des marques déposées de la ViewSonic Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société et marques de commerce mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Légende de la photo : ViewSonic® TD2230 écran HD 22 po (visibilité de 21,5 po) à affichage tactile et EP5520T bornes interactives 10-point de 55 po, tout-en-un et autoporteuses, intégrées en tant que solutions Storm Kiosks par la Storm Division de Calgary, exposés au Salon de l'auto de Calgary 2017. Crédit photo : Storm Division

Pour voir la photo associée avec ce communiqué de presse, veuillez visitez le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/StormDivisionKiosks.jpg

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 07:33 et diffusé par :