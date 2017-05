La compagnie montréalaise Elfiq Networks affirme sa présence sur la scène technologique québécoise et mondiale avec son offre SD-WAN







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Elfiq Networks, spécialiste des solutions d'équilibrage du trafic et d'optimisation de la bande passante, affirme sa présence sur le marché québécois et mondial avec son offre SD-WAN, un secteur devant atteindre $9 milliards d'ici 2021.

« L'accès au Cloud et à Internet est plus important que jamais », dit Frederick Parent, Directeur de la Technologie chez Elfiq Networks. « La connectivité est essentielle, et toute entreprise doit s'assurer que ses employés puissent avoir accès à leurs applications clés ».

Lors de la conférence InfoTelecom 2017, le 25 avril dernier à Boucherville, la compagnie présentait devant une salle comble les différentes avancées permettant aux entreprises québécoises d'accroître la performance de leurs réseaux étendus, de réduire la perte de productivité causée par les interruptions de service, et d'économiser sur le coût de leurs connexions Internet.

« Nos appareils périphériques comme ceux de la Série LBX400 sont très abordables en comparaison de nos concurrents », ajoute Patrice Boies, VP Développement des Affaires chez Elfiq Networks. « Et ce n'est pas tout, grâce à notre technologie de balancement de liens en Couche-2, nos clients peuvent remplacer ou renforcer leurs circuits MPLS coûteux par des liens plus abordables ».

Au cours des dernières années, Elfiq Networks a étendu son réseau de partenaires stratégiques et technologiques pour étendre son offre SD-WAN. Déjà partenaire avec Amazon Web Services, Microsoft Azure et VMware, l'entreprise a récemment annoncé qu'elle quittait l'Alliance technologique de Riverbed, car son offre rivalise à elle seule les solutions concurrentes. Par ailleurs, l'entreprise a aussi annoncé un nouveau partenariat avec Telarus, une agence américaine, afin d'offrir des liens de connectivité en plus de sa technologie novatrice.

Avec l'expansion de son offre SD-WAN, Elfiq Networks simplifie la vie aux entreprises qui souhaitent remplacer ou moderniser leur vieux réseau et se doter d'une infrastructure WAN au meilleur coût possible.

À propos d'Elfiq Networks

Elfiq Networks améliore la performance des réseaux informatiques et la continuité des affaires grâce à un équilibrage de liens Internet et de technologies novatrices de gestion de la bande passante. En adoptant les Balanceurs de Liens d'Elfiq Networks, toute entreprise peut exploiter simultanément plusieurs fournisseurs d'accès Internet, combiner leurs liens publics et privés pour plus de flexibilité, un basculement transparent en cas de panne ou saturation des liens, une augmentation de débit et une sélection plus intelligente des liens d'accès WAN. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.elfiq.com/fr/sd-wan/

