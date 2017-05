En mai, on pourra « faire une fleur » à la Grande Bibliothèque à l'occasion de la campagne de financement Marguerite de la Fondation de BAnQ







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Jusqu'au 31 mai 2017, la Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) tient sa campagne de financement Marguerite, destinée à soutenir le développement de projets à la Grande Bibliothèque. Ces projets contribuent notamment à la persévérance scolaire, à l'intégration sociale ainsi qu'à l'accès aux technologies numériques.

« La campagne de financement Marguerite est l'occasion pour les usagers et les amis de la Grande Bibliothèque de témoigner de leur attachement à ce lieu citoyen à la fois physique et numérique, a indiqué Marie-Claude Collet, directrice générale de la Fondation de BAnQ. Du plus petit au plus grand, chaque don compte et nous permet d'offrir plus au plus grand nombre. »

Les donateurs peuvent effectuer leur don de façon simple et sécuritaire sur le site Web de la Fondation, fondation.banq.qc.ca. Grâce à leur contribution, des enfants défavorisés profiteront d'activités littéraires enrichissantes, des adolescents apprivoiseront les plus récents outils de création numérique, des étudiants pourront approfondir leurs travaux universitaires sur le patrimoine québécois, des gens de tous les horizons bénéficieront d'ateliers en littératie financière, et plus encore.

Cette campagne printanière annuelle coïncide avec l'anniversaire de la Grande Bibliothèque, qui a ouvert ses portes au public il y a 12 ans, le 2 mai 2005.

Au sujet de la Fondation de BAnQ

La Fondation de BAnQ est un organisme à but non lucratif qui recueille des fonds afin de soutenir la réalisation de projets mobilisateurs et structurants, contribuant ainsi à l'amélioration constante des services offerts par BAnQ et à l'accomplissement de ses missions, axées sur le rayonnement de la culture, du savoir et du patrimoine.

Au sujet de BAnQ

Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

