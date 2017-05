EXPO 2017 surprendra les touristes par un programme culturel dynamique







Le 2 mai 2017 - L'exposition EXPO 2017à Astana intitulée «L'énergie du futur» sera ouverte par un grand spectacle, «Symphonie de la Grande Steppe», qui séduira les invités par son ampleur et ses couleurs.

Les organisateurs de l'exposition ont préparé un riche programme culturel et de divertissement pour les touristes. Pendant tout l'été, sur le site de l'EXPO 2017 des festivals, des défilés, des spectacles donnés par les plus grands musiciens classiques et populaires auront lieu. Les invités du monde entier assisteront à plus de 3 milliers d'événements remarquables et vivants.

71 représentations du spectacle unique REFLEKT du célèbre Cirque du Soleil sont prévues du 16 juin au 9 septembre à l'exposition Astana EXPO 2017.

Les invités seront surpris des performances de célèbres ensembles kazakhes. À l'EXPO 2017 ils pourront profiter des concerts de l'ensemble de musique classique «Camerata du Kazakhstan» qui se produit dans plus de 10 pays étrangers. Cela vaut certainement la peine d'assister au spectacle donné par l'orchestre légendaire d'instruments folkloriques Kurmangazy vieux de plus de 80 ans. L'ensemble donne régulièrement des concerts dans les plus grandes villes d'Europe, en Amérique, en Chine et dans les pays de la CEI. Un festival incroyable de musique ethnique Spirit of Tengri sera proposé aux invités, ainsi que des concerts hauts en couleurs de l'orchestre de folklore ethnique «Otyrar sazy», ceux de l'ensemble «Magic of Nomads» et de la célèbre pianiste Jania Aubakirova.

Des concerts, des expositions, des représentations théâtrales auront lieu dans les sites principaux de la capitale du Kazakhstan. Le chanteur Dimash Kudaibergenov se produira au stade «Astana-Arena». Le chanteur d'opéra espagnol Placido Domingo et le talentueux ténor italien et guitariste virtuose Federico Paciotti se produiront aussi à Astana. Une mise en scène brillante de l'opéra «Aïda» par le remarquable metteur en scène et scénographe du théâtre moderne La Scala de Milan Franco Zeffirelli aura lieu sur la place devant le Palais de la Paix et de l'Accord.

Les amateurs d'histoire pourront visiter des expositions hors du commun. À la fin du mois de juin des objets de la collection de Toutankhamon seront apportés à Astana, y compris le char doré incrusté de pierres semi-précieuses et le trône du pharaon. En outre, en juin, au Musée national aura lieu une exposition de l'armée en terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang.

