Avis aux médias - Une association d'employeurs irrespectueuse envers des milliers de travailleuses en CPE







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval (STCPEML-CSN), le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN tiennent deux rassemblements simultanés à Montréal et à Laval, en fin d'après-midi aujourd'hui. Sans convention collective depuis le 31 mars 2015, les travailleuses distribueront des tracts aux abords de deux CPE dont les dirigeants sont membres du conseil d'administration de l'Association patronale nationale des centres de la petite enfance (APNCPE). Ces travailleuses veulent sensibiliser la population au fait que les négociations n'ont pas encore débuté avec l'APNCPE, qui refuse de se joindre à la table nationale de négociation en cours avec le ministère de la Famille depuis le 8 décembre dernier.

Des porte-parole seront sur place pour expliquer le dossier et répondre aux questions des médias à Montréal et à Laval.

Quoi : Deux rassemblements simultanés le mardi 2 mai 2017 à compter de 17h45 Où : À Montréal, devant le CPE Au Petit Talon, 1300, rue Jean-Talon Est, à l'angle Chambord, H2E 1S1

À Laval, près du CPE La Marmaille, à côté de la Caserne de pompiers, 4111 boulevard de la Concorde Est, H7E 5A5

À propos

Le Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval-CSN représente environ 160 installations de CPE et quelque 3000 travailleuses et travailleurs.

www.ccmm-csn.qc.ca

Facebook : Conseil.Central.Montreal.Metropolitain.CSN

SOURCE CONSEIL CENTRAL DU MONTREAL METROPOLITAIN (CCMM-CSN)

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :