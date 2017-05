La dépréciation du huard propulse les fonds d'actions étrangères en avril 2017, selon les données de Morningstar Canada







TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ : MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements pour le mois d'avril pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Trente-huit des 44 indices de fonds ont augmenté pendant le mois, dont 18 de plus de 2 %.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour avril 2017 :

Le dollar canadien s'est déprécié par rapport aux principales devises mondiales à cause de la baisse des cours pétroliers et des spéculations entourant les accords commerciaux avec les États-Unis à la suite des commentaires du président Donald Trump au sujet des industries laitière et du bois de construction. Ces effets de devises ont insufflé un élan aux fonds axés sur les actions étrangères qui ne couvrent pas leurs participations aux devises.

Les plus fortes baisses du huard ont été par rapport à l'euro et la livre sterling, de 4,5 % et 5,8 % respectivement. Combinées à de modestes gains sur les marchés boursiers européens, cela a conduit à une solide performance des fonds de la catégorie Actions européennes, mesurée par l'Indice de fonds Morningstar Actions européennes, qui a été l'indice le plus performant en avril avec une hausse de 6 %.

Les effets de devises favorables et les gains du marché ont également contribué aux bons résultats des fonds d'actions asiatiques. L'Indice de fonds Morningstar Actions d'Asie-Pacifique excluant le Japon a été le deuxième indice le plus performant, avec une hausse de 5,1 %, tandis que l'indice Actions des marchés émergents a affiché une hausse de 4,7 % et les indices Actions de la Grande Chine et Actions d'Asie-Pacifique de 4,4 % chacun. Les indices boursiers de Hong Kong et Séoul ont tous deux enregistré une hausse de 2,1 %, et l'indice japonais Nikkei 225 une hausse de 1,5 % pendant le mois, tandis que le renminbi chinois et le yen japonais ont augmenté d'environ 2,6 % contre le dollar canadien.

Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a affiché un rendement total de 1 % et le dollar américain s'est apprécié de 2,6 % contre le huard. Par conséquent, les fonds de la catégorie Actions américaines ont produit un gain agrégé de 3 %. L'Indice de fonds Morningstar Actions de PME américaines a par ailleurs augmenté de 2,5 % pendant le mois.

Au Canada, l'Indice composé S&P/TSX a affiché un rendement total de 0,4 % malgré les pertes subies dans les trois plus grands secteurs boursiers au pays : les sous-indices de l'énergie, des finances et des matériaux ont reculé respectivement de 1,8 %, 1,4 % et 0,3%. Les fonds de la catégorie Actions canadiennes sont demeurés positifs dans l'ensemble mais se sont classés parmi les derniers en avril, affichant une hausse de 0,7 %. L'Indice de fonds Morningstar Actions en majorité canadiennes a été légèrement plus performant avec une hausse de 1,4 %, tandis que les fonds de la catégorie Actions de PME canadiennes, qui contiennent généralement une plus grande participation aux actions de ressources naturelles que leurs homologues à grande capitalisation, ont subi une baisse de 0,6 %.

Les fonds aux pires rendements en avril ont été ceux qui pistent des catégories sectorielles spécialisées. Les catégories Actions de l'énergie, Actions des ressources naturelles et Actions des métaux précieux ont reculé de 2,9 %, 2,3 % et 1,9 % respectivement tandis que l'indice Actions des services financiers a baissé de 1,4 %.

Pour consulter le rapport complet des données de rendement préliminaires Morningstar des fonds canadiens pour avril 2017, veuillez visiter https://goo.gl/CTEWSE.

Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.

