WestJet fera l'acquisition d'appareils Boeing 787-9 Dreamliner







Ces appareils permettront au transporteur aérien d'augmenter sa capacité pour l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe

CALGARY, le 2 mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive avec Boeing pour l'acquisition de 20 appareils Boeing 787-9 Dreamliner. Cette entente comprend un engagement pour l'acquisition de dix appareils Boeing 787-9 qui seront livrés entre le premier trimestre de l'année 2019 et décembre 2021, ainsi qu'une option d'achat de dix appareils supplémentaires qui seront livrés entre 2020 et 2024. Le transporteur aérien a également annoncé que les 787 seront dotés de moteurs GEnx-1B de General Electric.

« Cette commande représente un nouveau chapitre exaltant de l'histoire de WestJet », a commenté Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. « Nous avons soigneusement mis en oeuvre notre plan stratégique, d'abord en lançant WestJet Encore afin d'établir des liens entre les petites collectivités à travers le Canada et notre réseau croissant, puis en offrant des vols long-courriers pour Hawaï et l'aéroport Gatwick de Londres, qui ont connu un franc succès. Maintenant, avec notre flotte d'appareils commerciaux des plus sophistiqués sur le marché, nous concentrerons nos efforts à faire croître davantage notre présence à l'échelle internationale et à faire découvrir notre expérience client primée à encore plus de voyageurs. »

Le Boeing 787-9 Dreamliner est un appareil ultramoderne qui consomme 20 % moins de carburant que le Boeing 767. Avec une autonomie de plus de 14 000 kilomètres, le Dreamliner permettra à WestJet de desservir de nouvelles destinations en Asie et en Amérique du Sud et d'élargir son offre de liaisons pour le marché européen.

« Nous sommes heureux d'accueillir WestJet dans la famille Dreamliner et avons hâte de découvrir les nouvelles destinations que nos appareils desserviront », a déclaré Ray Conner, vice-président de Boeing. « WestJet est un client fidèle de Boeing depuis ses débuts il y a 21 ans, et nous sommes ravis qu'il ait choisi le 787 pour élargir sa flotte. »

« C'est grâce au travail acharné et au dévouement de plus de 12 000 WestJetters que nous pouvons être concurrentiels à l'échelle mondiale et mettre en oeuvre notre stratégie; je me réjouis de l'importance que cette nouvelle représente pour eux », a poursuivi Gregg Saretsky. « Ils incarnent entièrement nos valeurs canadiennes en matière d'accueil chaleureux et d'ouverture, et nous avons hâte d'accueillir le Dreamliner dans la famille WestJet. »

Dans le cadre de cette entente d'achat, WestJet transforme 15 commandes fermes de Boeing 737 MAX, qui devaient être livrés entre 2019 et 2021, en des options d'achat entre 2022 et 2024.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, des renseignements sur le calendrier de livraison prévu des appareils 787 pour la flotte de WestJet, la possibilité d'exercer une option d'achat pour des appareils 787 supplémentaires, les avantages des appareils 787 et des moteurs GEnx-1B attendus par WestJet, les intentions de WestJet d'augmenter sa présence à l'échelle internationale, ainsi que la possibilité et l'occurrence prévue d'une option supplémentaire sur les appareils 737 MAX.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur certains facteurs et hypothèses importants, notamment, mais sans s'y limiter, sur la présomption que WestJet continuera de suivre sa stratégie d'entreprise actuelle durant la période concernée et que les caractéristiques et le rendement de l'appareil 787 et du moteur GEnx-1B satisferont aux attentes de WestJet.

Compte tenu de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la volonté de WestJet. Ces risques et incertitudes peuvent avoir une incidence sur WestJet, notamment en raison des facteurs suivants, sans toutefois s'y limiter : des retards potentiels dans la livraison des nouveaux appareils 787 ou 737 MAX; des modifications en raison de la demande des invités; des variations du prix du carburant; des modifications aux caractéristiques ou au rendement de l'appareil; des modifications aux conditions du marché et à la conjoncture économique générale; des modifications à l'environnement concurrentiel; des défis relatifs à la capacité de WestJet de mettre en oeuvre et de maintenir de façon efficace des systèmes essentiels; et tout autre facteur ou risque décrit dans les rapports publics et autres documents de WestJet. Les lecteurs sont invités à consulter les risques décrits dans le rapport annuel ainsi que dans le rapport de gestion annuel de WestJet de l'année se terminant le 31 décembre 2016 accessibles sous le profil de l'entreprise à l'adresse sedar.com afin d'obtenir des renseignements supplémentaires.

Les lecteurs sont prévenus qu'il convient de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles. WestJet décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour les énoncés prospectifs afin de tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, veuillez visiter le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Parmi les employeurs de choix au Canada (Aon Hewitt)

