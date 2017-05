Azimut recoupe 4,9 g/t Au sur 45,0 m à Eléonore Sud, région de la Baie James, Québec







LONGUEUIL, QC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats des 9 premiers forages d'un programme de 14 forages au diamant totalisant 2 733 mètres complétés début avril sur la Propriété Eléonore Sud JV. Le meilleur résultat reçu jusqu'à présent est 4,9 g/t Au sur 45,0 mètres, incluant 13,0 g/t Au sur 10,5 mètres (Forage ES17-64). D'excellentes cibles situées à proximité immédiate de ce trou seront forées pour étendre cette découverte.

Ce résultat est considéré comme une étape significative confirmant le potentiel aurifère du projet Eléonore Sud, situé de façon adjacente à la propriété de la mine Eléonore (Goldcorp). La principale zone-cible est un corridor prospectif de 3 à 4 km de long par environ 500 m de large qui chevauche une intrusion de tonalite et son contact avec des roches métasédimentaires. Ce large système aurifère est interprété de façon préliminaire comme une phase hydrothermale magmatique tardive, directement associée à l'intrusion de tonalite.

Faits saillants ( voir Figures 1 et 2, Tableau 1, Photos 1 et 2 )

- Forage ES17-60: 0,65 g/t Au sur 144,0 m incluant:





5,59 g/t Au sur 1,5 m





1,89 g/t Au sur 22,5 m





16,45 g/t Au sur 1,5 m - Forage ES17-61: 0,91 g/t Au sur 16,5 m - Forage ES17-62: 0,94 g/ Au sur 4,1 m - Forage ES17-63: 1,06 g/t Au sur 3,4 m - Forage ES17-64: 3,05 g/t Au sur 77,3 m incluant:





4,88 g/t Au sur 45,0 m qui inclut aussi





13,0 g/t Au sur 10,5 m - Forage ES17-65: 1,10 g/t Au sur 4,5 m - Forage ES17-66: 1,01 g/t Au sur 2,9 m

Résultats des forages au diamant

Le Tableau 1 présente les résultats significatifs obtenus pour les 9 premiers forages (ES17-60 à ES17-68) de la phase actuelle de forages. La localisation des trous est présentée à la Figure 2. Des détails additionnels concernant la description et l'interprétation seront fournis quand tous les résultats auront été reçus.

Le forage ES17-64 (252 m) a été foré selon une section placée 25 mètres au-dessus et 25 mètres latéralement vers l'ouest du forage ES16-51 (0,62 g/t Au sur 79,1 m, incluant 5,00 g/t Au sur 4,0 m). L'intersection minéralisée de 3,05 g/t Au sur 77,3 m (incluant 4,88 g/t Au sur 45,0 m) est encaissée dans une tonalite contenant généralement moins de 1% d'arsénopyrite et de pyrrhotite disséminée et en veinules. Les sections à hautes teneurs (15,06 g/t Au sur 3,0 m; 13,00 g/t Au sur 10,5 m incluant 37,86 g/t Au sur 3,0 m) sont marquées par une tonalite fortement silicifiée avec des amas à grains d'or natif de 3 à 10 millimètres de large, partiellement contrôlés par un réseau serré de veinules de quartz-chlorite (en stockwork), et présence d'une altération modérée en biotite (Photos 1 et 2).

Le forage ES17-60 (234 m) ciblait l'extension directe vers le sud-ouest de la découverte de Cheechoo (Sirios). Un large intervalle minéralisé de 0,65 g/t Au sur 144,0 m correspond à une tonalite altérée en albite et chlorite, avec pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite disséminée. Une section à plus haute teneur (1,89 g/t Au sur 22,5 m) contient de l'arsénopyrite disséminée et des bandes altérées avec albite-actinolite.

Le forage ES17-61 (231 m) ciblait également l'extension vers le sud-ouest de la découverte de Cheechoo. Une intersection de 0,91 g/t Au sur 16,5 m est associée à de la tonalite et de la pegmatite avec arsénopyrite disséminée. Deux grains d'or natif d'échelle millimétrique ont été observés dans cet intervalle.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont été analysés par méthode ICP pour un ensemble analytique comprenant 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

A propos de la Propriété Eléonore Sud

La Propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Exploration Azimut Inc., Eastmain Resources Inc. (TSX: ER) et Les Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de Goldcorp Inc. (TSX: G; NYSE: GG). Les intérêts dans la Propriété sont détenus comme suit: Azimut 26,6%, Eastmain 36,7% et Goldcorp 36,7%. Azimut est l'opérateur sur la Propriété pour le programme en cours.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un savoir-faire considérable en exploration. Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. La Société a 45,4 millions d'actions émises.

