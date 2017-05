BMO présente la 16e marche annuelle Faites un pas vers les jeunes







MONTRÉAL, le 2 mai 2017 /CNW/ - La Marche Faites un pas vers les jeunes organisée par Jeunesse, J'écoute et présentée par BMO, qui aura lieu cette année le 7 mai, marque la 16e année d'activités de collecte de fonds de l'organisme. On prévoit que cet événement annuel, qui constitue la plus importante marche caritative au profit des jeunes au Canada, rassemblera des milliers de Canadiens dans plus de 37 emplacements à l'échelle du pays. L'an dernier, plus de 10 000 personnes ont marché pour la cause et amassé plus de 3,5 millions de dollars pour appuyer Jeunesse, J'écoute.

Jeunesse, J'écoute est le seul organisme au Canada accessible en tout temps qui offre aux jeunes un service professionnel de consultation et d'information gratuit, bilingue, confidentiel et anonyme par téléphone et en ligne. Une portion importante des revenus nécessaires au maintien de ce précieux service provient de la marche annuelle.

« BMO, un partenaire fondateur de Jeunesse, J'écoute, est un fier commanditaire de cette marche annuelle depuis cinq ans. Notre slogan Ici, pour vous témoigne de notre volonté d'approfondir notre engagement envers le bien-être social et émotionnel des jeunes de toutes les collectivités canadiennes », rappelle Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine. « Depuis 200 ans maintenant, BMO soutient activement les collectivités et cette marche illustre bien comment nous pouvons faire une différence et veiller à ce que les services-conseils professionnels de Jeunesse, J'écoute demeurent disponibles pour aider les jeunes à persévérer dans les situations les plus difficiles. »

« La Marche Faites un pas vers les jeunes présentée par BMO, la plus importante activité de financement annuelle de Jeunesse, J'écoute, permet d'amasser les sommes nécessaires pour que les jeunes aient toujours accès à nos services », affirme Sharon Wood, présidente et directrice générale de l'organisme. « Des centaines de jeunes au pays font appel à nous quotidiennement pour obtenir du soutien, de l'information, de l'aide et des raisons d'espérer de la part d'un allié fiable. Notre organisme caritatif national doit impérativement demeurer ouvert en tout temps aux jeunes en quête de soutien dans leurs moments de crise ou de besoin - où qu'ils se trouvent et quelle que soit l'heure. La Marche est une occasion, pour toutes les communautés au Canada, de se rassembler et de démontrer aux jeunes qu'il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide et que Jeunesse, J'écoute est là pour eux. »

Les personnes qui souhaitent s'impliquer ou participer à la marche de cette année sont invitées à visiter le site http://faitesunpasverslesjeunes.ca/ pour s'inscrire ou faire un don. Elles peuvent aussi se joindre à la conversation sociale en utilisant le mot-clic #faitesunpasverslesjeunes.

EMPLACEMENTS

QUAND : Le dimanche 7 mai 2017

PROVINCE ADRESSE INSCRIPTION DÉBUT DE LA MARCHE* Alberta Festival Market - Eau Claire Plaza

139 Barclay Parade SW, Calgary 9 h 30 11 h Parc Hawrelak

9330 Groat Road, Edmonton 9 h 30 11 h Colombie-Britannique Parc régional Aldergrove Lake

Pepin Brook Trail, 27240 8th Avenue, Langley 10 h 11 h Waterfront Park Rhapsody Plaza

1200 Water Street,

Kelowna 10 h 11 h Country Club Centre

98-3200 Island Highway North,

Nanaimo 10 h 11 h Parc David Lam

1300 Pacific Blvd., Vancouver 9 h 30 11 h Parc Polson

2600 Highway 6,

Vernon 10 h 11 h École primaire Braefoot

1440 Harrop Road, Victoria 10 h 11 h Manitoba Université de Winnipeg - Centre Duckworth

400 Spence Street,

Winnipeg 10 h 11 h Terre-Neuve-et-Labrador Parc Bowring - Bungalow

305 Waterford Bridge Rd., St. John's 11 h Midi BMO 1 West Street, Corner Brook, NL À confirmer À confirmer YMCA 383 Massachusetts Drive, Stephenville, NL 12 h 30 13 h Nouveau-Brunswick Parc Wilmot

15 Saunders St.,

Fredericton Midi 13 h Par Mapleton et Pavillon Rotary

600, chemin Mapleton,

Moncton Midi 13 h Nouvelle-Écosse Halifax Emera Oval

5775 Cogswell St.,

Halifax Midi 13 h Ontario Southshore Community Centre

205 Lakeshore Drive, Barrie 9 h 30 11 h Parc Kingston

Paxton Drive,

Chatham 9 h 30 10 h Parc Bay Ridges Kinsman

705 Sandy Beach Rd., Pickering 10 h 11 h Parc récréatif F.H. Sherman

388 First Rd. East,

Stoney Creek 8 h 30 10 h Aire de conservation Lemoine Point

1441 Coverdale Drive Entrance,

Kingston 8 h 30 10 h Musée régional de Waterloo et Village patrimonial de Doon

10 Huron Rd.,

Kitchener 8 h 30 10 h Parc Thames

15 Ridout Street S.,

London 8 h 30 10 h Parc commémoratif Streetsville

335 Church St., Mississauga 8 h 10 h Parc Jaycee Gardens

543 Ontario Street,

St. Catharines 8 h 30 10 h Parc Andrew Haydon

3127 Carling Avenue, Ottawa 8 h 30 10 h Parc Harrison

1155 2nd Ave. East, Owen Sound 9 h 10 h Pavillon Nicholls Oval

725 Armour Road, Peterborough 9 h 10 h Parc Canatara - Seaway Kiwanis

1200 Lake Chipican Drive, Sarnia 9 h 10 h Parc Woodbine

Coxwell Ave. & Lakeshore Blvd. E., Toronto 8 h 10 h Parc Derwent

7515 Forest Glade Dr., Windsor 9 h 10 h Aire de conservation Boyd

8739 Islington Ave., Vaughan 9 h 10 h College Avenue Secondary School 70 College Avenue, Woodstock 9 h 10 h Île-du-Prince-Édouard Rodd Mill River Resort

180 Mill Rd., Route 136

O'Leary Midi 13 h Victoria Park Charlottetown, PE Midi 13 h Québec Parc Angrignon

3400, boulevard des Trinitaires, Montréal 8 h 30 10 h 30 Saskatchewan Université de Regina, Riddell Centre

3737 Wascana Pkwy.,

Regina 10 h 11 h 30 Saskatoon Fieldhouse

2020 College Dr., Saskatoon 10 h 11 h 30

*Toutes les heures sont locales

Marches virtuelles :

Alberta : Grand Prairies, Lethbridge, Medicine Hat, Red Deer

Colombie-Britannique : Prince George

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouveau-Brunswick : Saint-Jean

Nouvelle-Écosse

Ontario : Brantford, Burlington - Milton, Huntsville, Sudbury, Thunder Bay

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

