Le Grand McDon : des sourires au menu partout au Canada







Nous invitons nos clients à soutenir des milliers d'enfants malades et de familles

TORONTO, le 2 mai 2017 /CNW/ - Le 3 mai sera un jalon important pour McDonald's du Canada car l'entreprise célèbre le quarantième anniversaire du Grand McDon, collecte de fonds d'une journée organisée en appui à l'Oeuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMC du Canada) et à d'autres organismes de bienfaisance pour enfants. L'événement est aujourd'hui célébré dans 18 pays, dont les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre et la Suède.

Demain, 1 $ sur la vente de chaque Big Mac®, Joyeux festinMD et boisson McCafé® chaude servira à soutenir les familles comptant un enfant malade au moment où elles en ont le plus besoin. Chaque restaurant McDonald's célébrera à sa manière, que ce soit en compagnie de célébrités locales, d'athlètes, de personnalités médiatiques, de dignitaires ou d'autres invités de marque, dans le but de recueillir des dons.

« Le Grand McDon est une tradition de longue date qui est née ici, au Canada. Il est au coeur de qui nous sommes et de ce que nous faisons, affirme John Betts, président et chef de la direction de McDonald du Canada. Nous croyons fermement dans la force des collectivités et le fait de redonner aux quartiers où nous évoluons. Chaque année, les Canadiens de partout au pays se réunissent autour du travail important qu'effectuent les Manoirs et les Salles familiales Ronald McDonald en célébrant le Grand McDon dans tous nos restaurants. »

En plus du quarantième anniversaire du Grand McDon, cette année marque l'anniversaire de George Cohon, fondateur de McDonald's du Canada, de l'OMRM du Canada et du Grand McDon, qui célèbre ses 80 ans. « Le Grand McDon est un événement cher à mon coeur car il attire l'attention sur les 30 000 familles comptant un enfant malade et nous permet de recueillir des fonds pour les garder unies en des temps difficiles et souvent imprévus à chaque année, affirme Cohon. En contribuant à la fondation de l'OMRM du Canada, je n'aurais jamais pu imaginer tous les programmes qui en découleraient, ni que les 15 Manoirs Ronald McDonald, les 16 Salles familiales et les 2 Cliniques mobiles prendraient autant d'envergure, une famille à la fois. Je ressens une gratitude immense à l'égard des Canadiens pour leur gentillesse et leur générosité. »

Les Canadiens peuvent également manifester leur générosité en restaurant ou en ligne en :

achetant un coeur du Grand McDon en restaurant

achetant des articles promotionnels, comme des chaussettes, des calepins et des épinglettes, dans les restaurants McDonald's participants

créant leur propre campagne Ma levée de fun à MaLeveeDeFun.ca

faisant un don en ligne à omrm.ca

L'OMRM en quelques faits

Le réseau de programmes de l'OMRM au Canada soutient chaque année plus de 30 000 familles provenant de 1 800 collectivités.

Au Canada, on compte 15 Manoirs Ronald McDonald, 16 Salles familiales Ronald McDonald et 2 Cliniques mobiles Ronald McDonald .

et 2 Cliniques mobiles . Depuis l'ouverture du premier Manoir Ronald McDonald au Canada, l'OMRM est venue en aide à plus de 321 000 familles.

L'an dernier, le Grand McDon nous a permis de recueillir plus de 5 millions de dollars!

À PROPOS DE L'OEUVRE DES MANOIRS RONALD McDONALDMD DU CANADA (OMRMMC DU CANADA)

L'OMRM du Canada est une fondation nationale qui appuie les 15 Manoirs Ronald McDonald, les 16 Salles familiales Ronald McDonald et les 2 Cliniques mobiles Ronald McDonald d'un océan à l'autre. Collectivement, ces programmes soutiennent plus de 30 000 familles chaque année, offrant un accès à des soins de santé de qualité tout en demeurant axés sur les soins à la famille, tout cela en permettant aux familles de demeurer unies, une famille à la fois.

Les 15 Manoirs Ronald McDonald au Canada offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 16 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix dans l'enceinte même de l'hôpital. Deux Cliniques mobiles Ronald McDonald viennent compléter notre cercle de soutien; il s'agit de cliniques de santé mobiles qui prodiguent des soins de santé dans des collectivités de l'Alberta où ces soins ne sont pas facilement accessibles.

À titre de partenaire fondateur de toujours et de plus grand donateur de l'OMRM, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, ses franchisés et ses clients remettent chaque année plus de 10 millions de dollars pour soutenir le réseau de programmes de l'OMRM pour les familles de partout au Canada dont l'enfant est malade. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous au www.omrm.ca.

À propos de McDonald's® du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's® à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald's® du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 90 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 85 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's® du Canada, rendez-vous au www.mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 06:01 et diffusé par :