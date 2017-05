Dix-huit ambassadeurs culturels décorés de l'Ordre des arts et des lettres du Québec







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors d'une cérémonie qui se tiendra le 29 mai prochain au Centre Phi à Montréal, Jacques Brault, Win Butler et Régine Chassagne (Arcade Fire), Michel Dallaire, René Derouin, Yvon Deschamps, Diane Dufresne, Denise Filiatrault, Roger Frappier, Phoebe Greenberg, Pierre Lassonde, Kent Nagano, Lorraine Pintal, Michel Rabagliati, Charles Richard-Hamelin, Florent Vollant, Vincent Warren et Kim Yaroshevskaya recevront le titre de Compagne ou de Compagnon des arts et des lettres du Québec.

Cette prestigieuse distinction leur sera accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) afin de souligner leur apport exceptionnel à la vitalité et au rayonnement de la culture québécoise. «Chacune de ces personnalités contribue à la réputation d'excellence du Québec ici comme à l'international. En mettant talent et passion au service de l'art et en s'engageant dans leur communauté et au développement de leur discipline, ils nous ont légué le plus riche et précieux héritage qui soit : une culture à partager. Nous leur remettons cet insigne en guise de remerciement », a souligné Mme Marie Côté, présidente du conseil d'administration du CALQ et de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

Une reconnaissance signifiante

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des personnalités dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. Les lauréats sont choisis par le Conseil de l'Ordre lors d'un appel de candidature annuel. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec remercie chaleureusement Hydro-Québec, partenaire principal de cet événement. Catalyseur de l'épanouissement du patrimoine culturel au profit de l'ensemble de la société québécoise, Hydro-Québec collabore à la cérémonie des arts et des lettres du Québec depuis sa création.

Le Conseil tient également à remercier La Fabrique culturelle de Télé-Québec et BAnQ pour leur soutien au rayonnement de l'Ordre des arts et des lettres du Québec.

À propos de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Depuis 2015, une cinquantaine de personnalités québécoises sont devenues Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec. Parmi elles, des artistes et écrivains professionnels, des gestionnaires culturels et des mécènes. Voir la liste complète.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Liste des personnalités avec la discipline qui leur est associée

Jacques Brault | Littérature

Win Butler et Régine Chassagne | Musique

Michel Dallaire | Architecture et design

René Derouin | Arts visuels

Yvon Deschamps | Humour

Diane Dufresne | Musique et arts visuels

Denise Filiatrault | Théâtre, cinéma et musique

Roger Frappier | Cinéma

Phoebe Greenberg| Mécène en arts visuels et numériques

Pierre Lassonde | Mécène en arts visuels

Kent Nagano | Musique de concert

Lorraine Pintal | Théâtre

Michel Rabagliati | Bande dessinée

Charles Richard-Hamelin | Musique de concert

Florent Vollant | Musique

Vincent Warren | Danse

Kim Yaroshevskaya | Conte, théâtre et télévision

Source :

Caroline Tremblay

Conseillère en communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements :

Claire Strunck

ComClaire

514-632-2472

claire@comclaire.com

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :