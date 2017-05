CAE signe des contrats de solutions de formation d'une valeur de plus de 375 M$ CA







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mai 2017) - (NYSE:CAE)(TSX:CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui, au salon World Aviation Training Conference and Tradeshow (WATS), qu'elle a conclu une série de contrats et d'ententes de solutions de formation pour l'aviation commerciale avec des transporteurs du monde entier, notamment Scandinavian Airlines, Ethiopian Airlines, Korean Air, ainsi que Donghai Airlines, un nouveau client chinois. Ces ententes, d'une valeur de plus de 375 M$ CA, font partie des commandes obtenues par CAE pendant le quatrième trimestre de l'exercice financier 2017. Elles comprennent des programmes de formation complets d'élève-pilote à commandant de bord et la vente de 11 simulateurs de vol; ce qui porte à 50 le nombre total de simulateurs de vol vendus par CAE au cours de l'exercice financier 2017.

Les ententes, qui illustrent la portée des solutions de formation en aviation commerciale de CAE, comprennent :

Ententes de formation initiale des pilotes, illustrant le soutien de CAE face à la demande croissante de pilotes de ligne professionnels

Un nouveau programme de formation initiale pour la formation de plus de 380 pilotes professionnels au cours des 5 prochaines années avec un client en Asie dont l'identité demeure confidentielle

Un nouveau programme de formation initiale pour 100 pilotes professionnels avec un client au Moyen-Orient dont l'identité demeure confidentielle

Contrats de formation de pilotes de ligne et du personnel de cabine, démontrant la nature récurrente de l'offre de CAE

Renouvellement d'un contrat de formation exclusif sur deux années supplémentaires pour la formation des pilotes sur l'Airbus A320 et le Boeing 737NG, ainsi que pour le recrutement et la formation du personnel de cabine de Scandinavian Airlines en Europe

Contrat exclusif de formation des pilotes sur les appareils Dornier Do 320 et Saab 340/2000 avec un client non divulgué en Europe

Dispositifs de formation novateurs, exploitation des centres de formation et services après livraison, y compris la vente de 11 simulateurs de vol, qui renforcent la position de chef de file de CAE

Un simulateur de vol Airbus A350 et un dispositif d'entraînement au vol de série CAE 500XR pour Ethiopian Airlines en Afrique

Un simulateur de vol Boeing 737NG et un dispositif d'entraînement au vol de série CAE 400XR pour Donghai Airlines, un nouveau client de CAE en Chine

Un simulateur de vol C Series CS300 pour Korean Air en Corée

Un simulateur de vol Airbus A320 et un dispositif d'entraînement APT (Airbus Pilot Transition Trainer) de la série CAE 400XR pour le centre de formation d'Airbus en Europe

Un simulateur de vol Airbus A320 pour Avenger Flight Group aux États-Unis

Un simulateur de vol Boeing 737NG pour ChongQing Yu Xiang Aviation en Chine

Cinq simulateurs de vol, dont un Airbus A320, deux Airbus A330, un Airbus A350 et un Boeing 767 à des clients dont l'identité demeure confidentielle et qui sont situés en Asie et en Amérique du Nord

Plus de 170 M$ CA en services d'exploitation de centres de formation, de maintenance et de mise à niveau pour les clients à l'échelle mondiale, ce qui répond aux besoins de nos partenaires pour la tenue à jour des dispositifs de formation et la mise à niveau en fonction des plus récentes normes en matière de flotte d'aéronefs.

« Nous continuons à voir une forte demande dans le marché de l'aviation commerciale, et ces ententes réaffirment la position de CAE en tant que partenaire de choix en formation reconnu mondialement, a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. Nous sommes honorés d'appuyer la croissance de nos clients de longue date et de nos nouveaux clients, et nous sommes ravis de façonner l'avenir de la formation à leurs côtés. »

Plus de détails concernant les contrats sont disponibles dans la fiche de renseignements pour la presse spécialisée qui accompagne ce communiqué.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec 8 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

Fiche de renseignements pour la presse spécialisée Scandinavian Airlines : Formation de pilotes et de personnel de cabine sur Airbus A320, A330/A340 et Boeing 737NG Scandinavian Airlines a renouvelé pour deux ans son contrat de formation de pilotes et de personnel de cabine avec CAE. Les pilotes continueront d'être formés par les instructeurs de CAE conformément aux procédures d'exploitation normalisées de la compagnie aérienne pour les Airbus A320 et A330/A340, et le Boeing 737NG dans les centres de formation de CAE de Stockholm, de Copenhague et d'Oslo. CAE est le partenaire de formation préféré de Scandinavian Airlines depuis plus d'une décennie; elle assure la formation des pilotes de la compagnie ainsi que le recrutement et la formation de son personnel de cabine. Ethiopian Airlines : Simulateur de vol et dispositif d'entraînement au vol Airbus A350 Ethiopian Airlines a signé un contrat avec CAE pour la fourniture d'un simulateur de vol Airbus A350 et d'un dispositif d'entraînement au vol Airbus A350. Le simulateur de vol de série CAE 7000XR doté du système visuel novateur CAE Tropos-6000XR et le dispositif d'entraînement au vol de série CAE 500XR seront livrés au centre de formation du transporteur à Addis Abeba, en Éthiopie, au cours de la première moitié de 2018. Ethiopian Airlines et CAE entretiennent une relation qui dure depuis plus de sept ans; période pendant laquelle CAE a fourni au transporteur des services de placement de membres d'équipage et des dispositifs de formation novateurs. Avec cette commande, Ethiopian Airlines exploitera quatre simulateurs de vol fabriqués par CAE. Donghai Airlines : Simulateur de vol Boeing 737NG et dispositif d'entraînement au vol Donghai Airlines, un nouveau client de CAE, a signé un contrat pour la fourniture d'un simulateur de vol Boeing 737NG et un dispositif d'entraînement au vol. Le simulateur de vol de série CAE 7000XR doté du système visuel novateur CAE Tropos-6000XR et le dispositif d'entraînement au vol de série CAE 400XR seront livrés au centre de formation du transporteur de Shenzhen (Chine), et seront prêts pour la formation durant la première moitié de 2018. Korean Air : Simulateur de vol CS300 et dispositif d'entraînement au vol Korean Air, transporteur national de la République de Corée, a signé un nouveau contrat avec CAE pour la fourniture d'un simulateur de vol CS300. Le simulateur de vol de série CAE 7000XR sera livré au nouveau centre de formation du transporteur à Incheon, en Corée du Sud, et sera prêt pour la formation au cours de la deuxième moitié de 2018. Korean Air et CAE entretiennent une relation qui dure depuis plus de 30 ans. Avec cette commande, le transporteur exploitera dix simulateurs de vol fabriqués par CAE. ChongQing Yu Xiang Aviation: Simulateur de vol Boeing 737NG ChongQing Yu Xiang Aviation en Chine a choisi CAE pour la fourniture d'un simulateur de vol Boeing 737NG. Le simulateur de vol de série CAE 7000XR, doté du système visuel novateur CAE Tropos-6000XR, sera livré au centre de formation de ChongQing, en Chine, avant la fin de l'année 2017. Avec cette commande, le transporteur signe l'achat de son troisième simulateur de vol fabriqué par CAE. Airbus : Simulateur de vol et dispositif d'entraînement APT Airbus A320 Airbus a signé un contrat avec CAE pour la fourniture d'un simulateur de vol Airbus A320 et d'un dispositif d'entraînement APT (Airbus Pilot Transition) A320. Le simulateur de vol de série CAE 7000XR sera doté du système visuel CAE Tropos 6000 XR, qui offre un réalisme sans précédent. Les dispositifs de formation de série CAE XR seront livrés à Airbus au cours de la première moitié de 2018. Airbus et CAE entretiennent une relation qui dure depuis plus de 20 ans, et cette commande marque pour le transporteur l'achat de son dixième simulateur de vol fabriqué par CAE. Avenger Flight Group : Simulateur de vol Airbus A320 Avenger Flight Group a commandé un simulateur de vol Airbus A320, qui sera livré à son centre de formation de Sanford, en Floride (États-Unis). Le simulateur de vol de série CAE 7000XR sera doté du système visuel CAE Tropos 6000XR et sera prêt pour la formation au cours de la première moitié de 2018. Avec cette commande, le groupe exploitera son deuxième simulateur de vol fabriqué par CAE.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 06:03 et diffusé par :