La Fédération de tennis du Koweït et la société koweïtienne Tamdeen Group signent un accord avec l'une des plus importantes académies de tennis au monde

La Mouratoglou Tennis Academy va construire son premier site international en dehors de la France au sein du Sheikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah International Tennis Complex

Ce partenariat va renforcer l'ambition qu'a le Koweït de devenir une destination de tennis de renommée internationale

Tamdeen Group, important promoteur immobilier chargé de la construction du Sheikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah International Tennis Complex au Koweït, a signé un accord avec la Mouratoglou Tennis Academy, basée en France, afin de créer au Koweït un centre de formation de tennis de classe mondiale. Cette académie est l'une des académies de tennis les plus prisées et les plus performantes au monde, dont la renommée va de paire avec celle de ses anciens élèves les plus distingués.

Le programme de tennis sera dirigé par le fondateur de l'académie, Patrick Mouratoglou. M. Mouratoglou est l'entraineur de Serena Williams depuis 2012 et a formé des joueurs ayant déjà remporté 10 titres du Grand Chelem, 2 médailles d'or olympiques, 3 championnats du WTA Tour et 14 titres de tournois majeurs.

Pour marquer ce partenariat, une cérémonie de signature a été organisée hier en présence du cheikh Ahmed Al-Jaber Al-Abdullah Al-Sabah, président de la Fédération de tennis du Koweït.

Patrick Mouratoglou, présent lors de la cérémonie de signature du partenariat, a déclaré : « Les installations et les conditions de jeu du complexe de tennis du Koweït seront à égalité avec les meilleurs au monde et méritent un coaching du plus haut niveau. Je suis ravi de guider les champions de tennis du CCG dans leur ascension et de pouvoir éventuellement voir certains d'entre eux participer aux tournois du Grand Chelem.

« Le complexe international de tennis du Koweït se construit conformément aux normes établies par la Fédération internationale de tennis (FIT) et l'Association des professionnels du tennis (ATP). » Il sera entièrement achevé d'ici 2019 et disposera de sièges intérieurs et extérieurs pour un total de plus de 8 472 personnes. Ce sera la première destination de tennis au Moyen-Orient, avec des installations de tennis de classe mondiale et des tournois internationalement convoités ayant lieu tout au long de l'année. Le complexe de tennis fera passer le Koweït devant les Émirats arabes unis et le Qatar en tant que destination mondiale de tennis au Moyen-Orient.

Mohammed Jassim Khalid Al Marzouq, président de Tamdeen Group, a déclaré : « C'est un grand moment pour nous tous au Koweït. Notre partenariat avec la Mouratoglou Tennis Academy va permettre au Koweït de jouer un rôle sérieux sur la scène sportive internationale et contribuer à une économie diversifiée. Tamdeen Group a une vison ambitieuse pour le Koweït et nous allons continuer à créer des sites de grande envergure apportant des avantages commerciaux et sociaux à long terme.

