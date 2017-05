Deuxième tour des élections françaises: Swissquote aide les investisseurs à optimiser leurs portefeuilles en se basant sur une victoire de Macron ou de Le Pen







Les investisseurs peuvent choisir des pa niers de devises ou d'actions susceptibles de bénéficier de la victoire de l'un ou l'autre des candidats

Le baromètre des opinions basé sur les réseaux sociaux permet aux investisseurs d'évaluer le sentiment des électeurs et d'indiquer un possible gagnan t

Outre ce baromètre, les commentaires d'analystes de Swissquote et les outils de trading permettent aux investisseurs de trader sur les résultats possibles

Swissquote Bank Ltd., la première banque en ligne de Suisse, annonce le lancement d'options d'investissement basées sur la victoire possible de l'un ou l'autre des candidats lors du deuxième tour à venir des élections présidentielles françaises. Les investisseurs peuvent choisir parmi des paniers contenant des actions, des indices et des devises optimisés pour l'un des deux résultats.

Les actions, indices et devises contenus dans les deux paniers Macron devraient enregistrer des augmentations en cas de victoire de ce dernier, tandis que ceux des paniers Le Pen prendraient de la valeur en cas de victoire de cette dernière.

Afin de prendre des décisions les plus éclairées possibles, les investisseurs ont accès à un outil unique développé en coopération avec l'atelier pratique basé sur les réseaux sociaux de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): le baromètre basé sur les réseaux sociaux. Ce dernier fournit en temps réel des données de sondage sur le résultat probable des élections, en se basant sur les opinions exprimées sur les réseaux sociaux à propos des deux candidats.

Le panier d'actions Macron est le plus susceptible de bénéficier du soutien du candidat pour une intégration européenne plus forte ainsi qu'à l'ouverture au commerce international. Il comprend par exemple des actions du secteur bancaire. La valeur du panier des marchés financiers lié à Macron augmenterait en cas de renforcement de l'euro et d'affaiblissement relatif du dollar américain et du franc suisse.

Le panier d'actions Le Pen est susceptible de bénéficier des politiques protectionnistes de la candidate, qui favorisent les entreprises françaises axées sur le commerce intérieur. Il est également composé d'actions d'entreprises qui génèrent leur chiffre d'affaires en majorité à l'extérieur de l'UE. Le panier des marchés financiers lié à Le Pen bénéficierait probablement d'un affaiblissement de l'euro, d'un déclin des marchés boursiers français et allemands et d'un renforcement du franc suisse.

«Nous fournissons aux investisseurs des informations clés afin de leur permettre de mieux comprendre l'impact des élections françaises sur les marchés financiers. Avec nos paniers conçus sur mesure en fonction de la victoire potentielle de Macron ou de Le Pen, nous aidons les investisseurs à tirer parti des résultats des élections à la fois sur le marché des actions et sur celui des devises», a déclaré Peter Rosenstreich, directeur de la stratégie de marché chez Swissquote.

Le baromètre basé sur les réseaux sociaux et les paniers d'investissement sont mis à la disposition du public sur un site Internet dédié de Swissquote à l'adresse suivante: http://www.swissquote.com/french-election

Swissquote, le leader suisse de la banque en ligne

En tant qu'éminent prestataire de services financiers en ligne, Swissquote fournit des solutions innovantes et des outils d'analyse afin de répondre aux demandes et aux besoins divers de ses clients. Outre les différents services de trading en ligne, sa plateforme conviviale propose également des solutions électroniques pour le marché des changes, la banque privée et les prêts hypothécaires. En sus de son offre de service à faible coût destinée aux particuliers, Swissquote propose aussi des services spécialisés aux gestionnaires de fortune indépendants et aux entreprises. Membre de l'Association suisse des banquiers, Swissquote Bank Ltd possède une licence bancaire délivrée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Sa société mère, Swissquote Group Holding Ltd, est cotée à la Bourse suisse SIX (symbole: SQN).

