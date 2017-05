AVAKIAN Genève: LA FORCE D'UN CONCEPT







Genève, May 2, 2017 /PRNewswire/ --

Lors d'une présentation exclusive durant le Festival de Cannes 2017, Avakian dévoile son deuxième modèle de montre pour femmes : la Lady Concept.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494798/Avakian_Lady_Concept.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/494801/Avakian_Pink.jpg )



Cette nouvelle montre, reconnaissable par sa forme Tonneau, est directement inspirée par la collection phare Concept One pour hommes, qui avait été lancée pour le 40ème anniversaire de la marque.

Tout en gardant une touche de masculinité, la Lady Concept est une version précieuse de la silhouette Tonneau. Elle reflète la volonté de Avakian de toujours aller plus loin en matière de création et surtout d'offrir des pièces d'exception.

En première mondiale, les bracelets en caoutchouc deviennent luxueux grâce à une innovation technique: une texture en mosaïque iridescente.

La Lady Concept est une montre contemporaine qui peut très bien se porter le jour comme la nuit; c'est la montre idéale pour accompagner la joaillerie de la même marque.

Parée de diamants taille brillant les plus purs et de gemmes précieuses, cette nouvelle montre joue l'audace tout en célébrant avec grâce l'amour des couleurs cher à la Maison. Dotée d'un cadran en nacre, elle incarne élégance et intemporalité, un parfait équilibre entre modernité et classicisme.

Le lancement de la Lady Concept fait suite au succès de la première montre femme de la marque: la Tzarina. Ces deux designs contribuent à la définition d'un luxe affirmé propre à Avakian. Créé en hommage aux femmes actives et libres, recherchant uniquement le meilleur, le nouveau modèle offre une lecture raffinée du temps.

La montre est complétée par un bracelet en alligator ou en caoutchouc mosaïque iridescent (disponibles en huit teintes); elle est équipée d'un mouvement à quartz ETA 10 1/1-F05.111 et proposée en édition limitée.

A L'ATTENTION DES JOURNALISTES ET EDITEURS

Fondée en 1969 par Edmond Avakian, la maison joaillère Avakian est mondialement reconnue pour l'excellence de ses créations. Associant des gemmes de taille inhabituelle à un sens créatif aigu, les collections parent les plus belles femmes au monde. C'est aussi grâce à la notion de mouvement et aux combinaisons de couleurs fortes, propres aux collections icones de la Maison, que Avakian est très vite devenu un des noms les plus prisés dans le milieu de la haute joaillerie.

HAIG AVAKIAN - VICE-PRÉSIDENT

« L'idée derrière cette collection était de créer une montre typiquement Avakian, intrinsèquement moderne mais aussi classique - un design qui pourrait parfaitement se marier avec notre joaillerie. Et tout comme pour cette dernière, nous voulions que la montre Lady Concept soit autant un accessoire de jour que du soir. Nous souhaitions ainsi créer une montre remarquable dont la ligne pourrait être développée dans les prochaines années » - Haig Avakian

Pour plus d'information et toute demande d'images, Nada Kabbani, +41-22-716-15-00, e-mail: rp@avakian.com .

©AVAKIAN 2017. Tous droits réservés.

Communiqué envoyé le 2 mai 2017 à 01:00 et diffusé par :