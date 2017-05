Les Laboratoires Nucléaires Canadiens publient une vision prometteuse pour les laboratoires de Chalk River







CHALK RIVER, ON, le 1er mai 2017 /CNW/ - Récemment, Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (CNL) vont publié leur Stratégie à Long Terme et leur vision pour le futur du plus important laboratoire nucléaire au Canada. Il s'agit d'une étape emballante pour les LNC, et plusieurs au sein de la communauté scientifique et nucléaire canadienne attendaient un telle nouvelle. La stratégie met en lumière la vision des LNC au cours des 10 prochaines années, les positionnant comme leaders à l'échelle mondiale au chapitre des sciences et des technologies nucléaires; un organisme qui est commercialement viable, respecté pour ses capacités scientifiques avec une expertise en tant que pionniers à l'échelle mondiale possédant un environnement moderne, efficace et avec une collaboration sur le campus.

La stratégie n'a pas été développée en vase clos. Elle est le résultat de consultations auprès de leaders en science nucléaire, d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), des clients actuels, d'autres intervenants dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du nucléaire, des communautés et des intervenants locaux de même que du personnel des LNC. La Stratégie à Long Terme identifie les forces propres aux LNC et tire profit de leurs forces pour offrir les services requis en matière de nucléaire à l'échelle de la planète en s'inspirant de leur héritage comme leader mondial en science nucléaire.

La Stratégie à Long Terme est un document orienté vers le futur incluant plusieurs projets faisant l'objet d'un rigoureux processus d'homologation et d'application de la règlementation.

Faits saillants :

Investissement de plus de 1.2 milliards de dollars sur dix ans pour les installations et l'infrastructure des laboratoires de Chalk River . Cet investissement permettra :

. Cet investissement permettra : La construction d'un centre évolué de recherches sur les matières nucléaires, un complexe qui inclura de nouvelles installations blindées ainsi que plusieurs laboratoires évolués pour la recherche comportant des matières radioactives ou irradiées;



Un nouveau poste électrique d'évacuation d'énergie principal, un service d'alimentation au gaz naturel étendu, des conduites d'eau potable et un système d'égouts sanitaires, lesquels permettront d'améliorer la sécurité et la fiabilité des systèmes existants; et,



La construction d'installations éco-énergétiques modernes pour les opérations, l'entretien, la logistique et la sécurité ainsi qu'un nouveau centre d'affaires.

Un programme emballant en sciences et en technologies comportant d'ambitieux objectifs tels que :

La sélection d'un site pour un nouveau petit réacteur modulaire aux LNC d'ici 2026;



Le développement et la démonstration d'une suite de composantes pour traitements ciblés en radio-immunothérapie alpha (technologie médicale émergente faisant appel à des isotopes) d'ici 2022;



L'expansion du programme sur l'hydrogène des LNC, avec comme objectif de jouer un rôle de premier plan dans la démonstration du transport en vrac d'hydrogène d'ici 2020;



La démonstration d'un nouveau concept évolué pour la fabrication de carburant d'ici 2020; et



Le développement, la commercialisation et le déploiement d'un système d'atténuation pour la détection et le contrôle des cyber intrusions en milieu industriel nucléaire d'ici 2022.

Des détails sur les travaux pour pallier aux déchets anciens et aux obligations relatives au nucléaire, tout en préparant le campus pour une période de revitalisation d'importance.

Les documents Long Term Strategy et Executive Summary des LNC (disponible en anglais seulement au moment de la diffusion du présent communiqué de presse) sont disponibles en ligne pour téléchargement au www.CNL.ca.

Citations :

« Depuis mon premier jour aux LNC, j'ai été confronté à plusieurs questions importantes et pertinentes à propos de la direction vers laquelle se dirige les LNC, de ce qu'auront l'air nos programmes scientifiques, de la façon dont le site va évoluer, de nos projets environnementaux et sur les déchets nucléaires et oui, à propos aussi de ce à quoi notre main-oeuvre aura l'air. Nous détenons maintenant les réponses à ces questions. »

« Ces documents sont et demeureront un projet en développement. On parle ici d'une « version alpha », ce qui implique qu'ils seront constamment révisés et que la stratégie va évoluer au fur et à mesure que nos besoins évolueront; ces derniers changeront à mesure que les besoins de nos clients changeront, puis se développeront au même rythme que nos capacités. Il s'agit ici d'une étape importante dans notre transition vers une nouvelle vision pour les LNC et pour le campus des laboratoires nucléaires de Chalk River. »

Mark Lesinski, président et PDG

« La filière nucléaire apporte une contribution majeure à notre économie et affermit la position du Canada parmi les chefs de file de l'électricité propre à faibles émissions. Nous sommes fiers de soutenir l'ambitieux plan que pilotent les Laboratoires Nucléaires Canadiens pour mobiliser le savoir-faire et les capacités des Laboratoires de Chalk River afin de promouvoir l'innovation nucléaire et de nouvelles possibilités de croissance économique et de création d'emploi. »

Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous avons donné aux LNC des objectifs ambitieux de revitaliser les laboratoires de Chalk River, d'en faire un complexe en sciences et technologies nucléaires d'importance au Canada et sur la scène internationale, et de relever d'importants et complexes défis en déclassement et en gestion des déchets radioactifs. Le plan à long-terme des LNC est la feuille de route qui nous permettra d'atteindre ces objectifs. »

Richard Sexton, président et premier dirigeant, Énergie atomique du Canada limitée

« De nouvelles centrales nucléaires sont construites partout à travers le monde, et je crois que les LNC peuvent permettre à l'industrie canadienne de réussir dans ce domaine. Nos scientifiques et nos ingénieurs savent ce qui est nécessaire pour faire passer une technologie du design au déploiement. Ils peuvent faire appel à leurs compétences techniques et les appliquer à développer quelque chose qui est pratique pour l'industrie, et qui nous rend unique comme ressource. »

Dr Kathryn McCarthy, vice-présidente, Recherche et Développement

À propos des LNC

Les LNC sont un chef de file mondial en sciences et en technologies nucléaires, offrant une expertise et des solutions uniques pour une foule d'industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement de technologies en demande pour le nucléaire, les transports, la technologie propre, l'énergie, la défense, la sécurité et les sciences de la vie, nous fournissons des solutions pour demeurer compétitifs dans ces secteurs à l'échelle internationale.

Grâce à des investissements constants dans les nouvelles installations et un mandat clair, Les Laboratoires Nucléaires Canadiens se positionnement bien pour le futur. Il s'agit d'une nouvelle norme de performance renforcée par une forte culture axée sur la sécurité qui est sous-jacente à chaque activité.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de services de Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter www.cnl.ca

