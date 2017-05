BMO Investissements Inc. réduit les frais de sa gamme de fonds d'investissement et y apporte d'autres changements







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (BMOII) a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles séries de fonds d'investissement et des réductions de frais pour toute sa gamme de fonds.

BMOII a élargi sa gamme de solutions de trésorerie avec l'ajout de la Série F4 à cinq des FNB BMO Catégorie Portefeuille. Élargissant sa gamme complète de solutions tarifées, BMOII a aussi ajouté la Série F aux FNB indiciels BMO - donnant à l'investisseur un accès à des titres mondiaux à faible coût. BMOII a en outre élargi son offre en ajoutant la Série F et la Série Conseiller aux BMO Fonds Réduction du risque, offrant à l'investisseur un accès à des solutions d'actions et de revenu fixe innovatrices axées sur la protection contre les pertes.

« Le besoin de produire de meilleurs rendements à moindre coût, tout en gérant la volatilité, stimule la demande des clients pour des produits nouveaux et innovateurs. Nous avons répondu à ce besoin en lançant les Fonds Réduction du risque, des fonds qui vont au-delà des solutions d'actions et de revenu fixe traditionnelles », a déclaré Kevin Gopaul, chef - Gestion mondiale d'actifs Canada et, chef - Fonds négociés en bourse et chef des placements, BMO Gestion d'actifs Inc. « Nous avons également réduit les frais de l'ensemble de nos produits afin de démontrer notre engagement à offrir à nos clients des solutions à faible coût. »

Le 24 avril 2017, BMOII a réduit les frais de gestion de jusqu'à 45 points de base de certaines Séries A, D, F, T5 et Conseiller de 12 BMO Fonds d'investissement. Le tableau suivant dresse un sommaire des réductions de frais de gestion :

Fonds Frais de gestion

actuels Nouveaux frais de

gestion FNB BMO d'actions canadiennes Série A : 0,85 % Série D : 0,60 % Série A : 0,75 % Série D : 0,50 % BMO Fonds indice-actions en dollars US Série A : 0,85 % Série A : 0,80 % FNB BMO d'actions américaines Série A : 0,85 % Série A : 0,80 % FNB BMO d'actions internationales Série D : 0,70 % Série D : 0,60 % BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 Série A : 1,40 % Série D : 0,75 % Série A : 1,25 % Série D : 0,70 % BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 Série A : 1,50 % Série D : 0,85 % Série A : 1,25 % Série D : 0,70 % BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 Série A : 1,60 % Série D : 0,95 % Série A : 1,25 % Série D : 0,70 % BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 Série A : 1,70 % Série D : 1,05 % Série A : 1,25 % Série D : 0,70 % BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu Série A : 0,70 % Série D : 0,55 % Série A : 0,60 % Série D : 0,50 % BMO Catégorie mondiale de dividendes Série A : 2,00 % Série T5 : 2,00 % Série Conseiller : 2,00 % Série A : 1,90 % Série T5 : 1,90 % Série Conseiller : 1,90 % BMO Catégorie mondiale d'actions Série A : 2,00 % Série Conseiller : 2,00 % Série A : 1,85 % Série Conseiller : 1,85 % BMO Catégorie valeur internationale Série A : 2,00 %

Série F : 0,80 % Série Conseiller : 2,00 % Série A : 1,90 % Série F : 0,75 % Série Conseiller : 1,90 %

Le 24 avril 2017, BMOII a réduit les frais d'administration de 9 BMO Fonds d'investissement comme l'indique le tableau suivant :

Fonds Frais

d'administration

actuels Nouveaux frais

d'administration FNB BMO d'actions internationales 0,19 % 0,10 % BMO Fonds indice-actions en dollars US 0,20 % 0,10 % FNB BMO d'actions américaines 0,20 % 0,10 % BMO Catégorie mondiale d'actions 0,35 % 0,30 % BMO Fonds des marchés en développement 0,40 % 0,30 % BMO Fonds d'infrastructures mondiales 0,35 % 0,30 % BMO Fonds valeur internationale 0,35 % 0,30 % BMO Catégorie valeur internationale 0,35 % 0,30 % BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu 0,40 % 0,25 %

Le 24 avril 2017, BMOII a réduit les commissions de suivi ou les frais de service de tous ses BMO Portefeuilles d'éducation comme l'illustre le tableau suivant :

Fonds Commission de

suivi actuelle Nouvelle

commission de suivi BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 0,75 0,60 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 0,75 0,60 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 0,75 0,60 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 0,75 0,60

Changements de cotes de risque

Afin de mieux refléter le niveau de risque des fonds ci-dessous, leur cote de risque a été modifiée comme suit le 24 avril 2017.

Fonds Cote actuelle Nouvelle cote BMO Fonds Étape Plus 2017 Faible à moyenne Faible BMO Fonds Étape Plus 2020 Faible à moyenne Faible

Cette nouvelle classification reflète l'évolution des placements effectués dans les fonds à mesure que leur date d'échéance approche.

Fusion du Fonds Étape Plus 2017 BMO avec le Fonds du marché monétaire BMO

La date de dissolution cible du Fonds Étape Plus 2017 BMO, le 30 juin 2017, approche à grands pas. À cette date, le Fonds Étape Plus 2017 sera fusionné avec le Fonds du marché monétaire BMO en franchise d'impôt à la fermeture des bureaux, soit le 30 juin 2017, ou autour de cette date. Le Comité d'examen indépendant des fonds d'investissement de BMO a approuvé la fusion après avoir examiné le projet et déterminé que sa mise en oeuvre serait équitable et raisonnable pour les porteurs de titres des deux fonds. Les porteurs de titres du Fonds Étape Plus 2017 BMO recevront des titres du Fonds du marché monétaire BMO, et ce, pour un montant en tous points équivalent. Par ailleurs, le Fonds Étape Plus 2017 BMO sera liquidé le plus rapidement possible à la suite de la fusion.

Pour de plus amples renseignements au sujet de BMO Fonds d'investissement, n'hésitez pas à consulter notre site, à l'adresse www.bmo.com/fonds.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les BMO Fonds mondiaux avantage fiscal sont des catégories de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc., une entité distincte gérée par BMO Investissements Inc.

Les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

À propos de BMO Groupe financier

Fondé en 1817, et soulignant actuellement sa 200e année d'exploitation, BMO Groupe financier est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ayant son siège social en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 692 milliards de dollars au 31 janvier 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires aux Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

