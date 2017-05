Invitation aux médias - Des projets de recherche en 180 secondes top chrono!







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Qui a dit que parler de sa thèse était ennuyeux? Exercice ultime de concision, le concours Ma thèse en 180 secondes (MT180) créé et organisé par l'Association francophone pour le savoir - ACFAS et présenté par Hydro-Québec, permet à des étudiants au doctorat de présenter au grand public, en seulement trois minutes, leur sujet de recherche avec des termes simples.

De l'utilisation écologique des déchets, en passant par la gestion de la colère dans l'exercice du leadership auprès de subalternes, ou par la recherche de nouvelles molécules antibiotiques, voici quelques-uns des 17 sujets qui seront vulgarisés durant la finale nationale de cette sixième édition du concours. Les 8 doctorantes et 9 doctorants du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick s'affronteront amicalement et dans une ambiance festive au Jardin botanique de Montréal pour la finale canadienne de MT180, le jeudi 4 mai 2017 à 19 h. Découvrez-les sur leur fiche individuelle sur le site de l'ACFAS : http://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes/laureats/2017

Durant cette soirée animée par Chantal Srivastava d'ICI Radio-Canada Première, les cinq membres du jury présidé par Jérôme Gosset, directeur principal de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec et président du jury auront la lourde tâche de désigner trois lauréats qui remporteront des prix remis par Hydro-Québec, l'Association canadienne des études supérieures et l'ACFAS. Les lauréats des deux premiers prix seront également sélectionnés pour participer à la finale internationale qui se déroulera à Liège en Belgique, le 28 septembre prochain. Le public pourra quant à lui voter pour décerner un prix remis par Canal Savoir.

L'ACFAS invite les médias à profiter de l'événement en direct.

Espace pour la vie - Jardin botanique

4101, rue Sherbrooke Est,

Montréal (Québec) H1X 2B2

Jeudi 4 mai 2017 à 19 h 00

Ouverture des portes : 18 h 30

Réservations médias : https://www.eventbrite.fr/e/billets-finale-nationale-ma-these-en-180-secondes-canada-33091014114

www.acfas.ca

SOURCE ACFAS - (Association francophone pour le savoir)

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 18:26 et diffusé par :