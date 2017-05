Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le député Paul Busque annonce une aide de plus de 760 000 $ pour le renouvellement de conduites d'eau à Notre-Dame-des-Pins







NOTRE-DAME-DES-PINS, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à l'amélioration des infrastructures et à la qualité de vie des citoyens de Notre-Dame-des-Pins, le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un soutien financier pour le renouvellement de conduites d'eau de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins.

Le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque, a annoncé, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, une aide financière de plus de 760 000 $ du gouvernement du Québec pour réaliser des travaux d'infrastructures d'eau à Notre?Dame-des-Pins. La Municipalité complètera le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 1,15 M$.

De façon plus précise, le projet vise la réhabilitation de conduites d'eaux usées sous quelques tronçons de rues, dont la 1re Avenue et la 30e Rue, ainsi que de certaines conduites situées hors chaussée. Au terme de ces travaux, 1 180 mètres de conduites d'eau auront été renouvelées.

Citations

« Je me réjouis du soutien financier accordé par notre gouvernement pour le renouvellement de plusieurs conduites d'eau à Notre-Dame-des-Pins. Il s'agit d'un investissement qui rehaussera l'offre de services publics à la communauté et qui contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens pour les années à venir.?»

Le député de Beauce-Sud, M. Paul Busque

« Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ce projet qui répond aux besoins de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins. C'est pourquoi il travaille en partenariat avec les municipalités afin de leur assurer un soutien constant, notamment en leur permettant de renouveler et de développer leurs infrastructures publiques.?»

La ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien

«?La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins tient à remercier le gouvernement du Québec pour son soutien financier qui nous permettra de renouveler des conduites d'eau dans notre municipalité. Nous avons à coeur d'offrir à notre population des services de qualité. Grâce à cet appui financier du gouvernement, nous pourrons améliorer nos infrastructures, pour le mieux-être de la collectivité.?»

Le maire de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, M. Pierre Bégin

Faits saillants

En vertu des règles et des normes du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet 1.5, le coût maximum admissible pour ce projet a été établi à 1 150 500 $. La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 767 000 $. La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins complète le financement.

complète le financement. Ce programme permet aux municipalités du Québec de réaliser des travaux de réhabilitation ou de remplacement de conduites d'eau potable et d'égouts.

Lien connexe

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet 1.5, visitez la section infrastructure du site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-1/

