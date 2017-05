Des journalistes de CBC Saskatchewan et du journal La Presse se partagent le Prix de la liberté de la presse







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Geoff Leo et Paul Dornstauder de CBC Saskatchewan, et Patrick Lagacé et le journal La Presse seront honorés à titre de corécipiendaires du 19e Prix de la liberté de la presse qui est remis chaque année à des journalistes ou travailleurs des médias canadiens qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la liberté de la presse.

Shawn McCarthy, président du Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale (CCLPM) d'Ottawa remettra le prix lors d'un déjeuner qui aura lieu le 2 mai à 11 h 30 dans la salle de bal de l'hôtel Fairmont Château Laurier.

L'événement annuel, coorganisé par le CCLPM et la Commission canadienne pour l'UNESCO, vise à souligner la Journée mondiale de la liberté de la presse désignée par l'UNESCO qui est célébrée partout dans le monde.

Récipiendaires

Avec le producteur Paul Dornstauder, Geoff Leo a mené son enquête et écrit une série d'articles sur des transactions immobilières controversées ayant permis à deux hommes d'affaires ayant leurs entrées d'empocher des millions de dollars aux dépens des contribuables.

En dépit des obstacles, dont l'opposition du gouvernement, les poursuites et les retards à répondre aux demandes d'accès à l'information, CBC continue de publier des articles sur le scandale immobilier.

Le corécipiendaire, Patrick Lagacé, a fait l'objet d'une surveillance policière et a rédigé plusieurs chroniques pour dénoncer cette pratique et demander des explications. Il partage cet honneur avec son journal La Presse qui l'a appuyé dans sa démarche et a fait en sorte que le gouvernement du Québec s'occupe de la question.

Paula Simons de l'Edmonton Journal recevra une mention honorifique pour son exposé sur les abus au sein du système de protection de l'enfance en Alberta.

Selon M. McCarthy, « les journalistes canadiens travaillent dans un pays où l'on jouit d'une relative liberté, mais où il faut néanmoins faire preuve de vigilance parce que nous sommes parfois les témoins d'exemples flagrants que cette liberté est menacée. »

Prix Spencer Moore pour l'ensemble des réalisations

Jim Bronskill, de la Presse canadienne, recevra le Prix Spencer Moore pour ses contributions continues à la liberté de la presse et à l'accès à l'information. Ce prix a été créé en l'honneur du regretté Spencer Moore, l'un des directeurs fondateurs du CCLPM.

Lauréats du Concours de dessin éditorial

Mary E. Lurvey, des États-Unis, est la lauréate du premier prix du 17e Concours international de dessin éditorial, une autre catégorie populaire de la célébration annuelle du CCLPM. La caricature lui ayant mérité la récompense représentait Kellyanne Conway qui a popularisé l'expression « faits alternatifs » et qui incarne le thème de cette année : « Les fausses nouvelles ».

Le deuxième prix est remis à Niels Bo Bojesen, caricaturiste politique pour le Jyllands-Posten, l'un des quotidiens les plus lus du Danemark.

Le troisième prix est remis au bédéiste d'origine iranienne Afshin Sabouki qui travaille aujourd'hui à Vancouver à titre d'animateur de maquette.

« Nous avons reçu près de 300 candidatures de 47 pays », a déclaré Guy Badeaux, directeur du CCLPM, qui remettra les prix.

Les rédacteurs peuvent avoir accès aux caricatures primées en haute résolution sur le site :

Ann Telnaes, caricaturiste politique du journal The Washington Post, sera la conférencière d'honneur

Ann Telnaes, caricaturiste du Washington Post, lauréate du prix Pulitzer et présidente de l'Association of American Editorial Cartoonists, sera la conférencière à l'honneur lors du déjeuner. L'exposé de Mme Telnaes s'intitulera « Donald Trump's Dysfunctional Relationship with the Press: A Cartoonist's View » (la relation dysfonctionnelle de Donald Trump avec la presse : opinion d'une dessinatrice caricaturiste).

