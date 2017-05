Fiera Capital émet des actions aux associés vendeurs de Samson Capital Advisors LLC, tel qu'elle l'avait annoncé précédemment







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) a annoncé aujourd'hui que, conformément à la convention d'achat et de vente qu'elle avait conclue aux fins de l'acquisition de Samson Capital Advisors LLC (« Samson »), dont la clôture a eu lieu le 30 octobre 2015, elle a émis aux associés vendeurs de Samson un total de 353 928 actions avec droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions de catégorie A »), au prix de 11,70 $ CA (ou 8,90 $ US) l'action, représentant le prix moyen pondéré en fonction du volume par action, arrondi deux décimales, des actions de catégorie A se négocie à la Bourse de Toronto pour la période de 30 jours de bourse consécutifs se terminant le deuxième jour ouvrable avant la clôture de l'acquisition de Samson en utilisant le taux de midi de la Banque du Canada.

Le prix d'acquisition de Samson s'est établi à 31,5 millions (M$) US, dont environ 3,15 M$ US était payables par Fiera Capital aux associés vendeurs de Samson au moyen de l'émission de nouvelles actions de catégorie A qui sont émises aujourd'hui, soit la date qui est 18 mois suivants l'acquisition de Samson.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 122 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2017. La société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). De plus, Charlemagne Capital (UK) Limited et Charlemagne Capital (IOM) Limited sont inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Charlemagne Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et Charlemagne Capital (IOM) Limited est titulaire d'une licence délivrée par la Isle of Man Financial Services Authority. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

