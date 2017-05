Avertissement concernant le niveau des eaux dans la région du complexe des barrages Témiscamingue







TÉMISCAMINGUE, QC, le 1er mai 2017 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser la population qu'en raison des précipitations abondantes annoncées cette semaine, le niveau des eaux du bassin de la rivière des Outaouais et du lac Témiscamingue devrait augmenter considérablement. Le niveau d'eau du lac Témiscamingue pourrait s'élever au-dessus des conditions normales d'exploitation.

Le niveau d'eau actuel (données prises ce matin) sur la rive nord du lac Témiscamingue est de 178,80 m et devrait continuer d'augmenter de 15 à 20 cm par jour au cours de la semaine. Le niveau maximal d'opération de 179,56 m devrait être atteint d'ici la fin de semaine.

Les municipalités et les résidents, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones basses et le long des rives, devraient surveiller les conditions de près et se préparer en conséquence. Les rives adjacentes aux rivières et aux ruisseaux, qui sont très glissantes en ce moment et auxquelles s'ajoute la présence de l'eau froide, posent un danger sérieux pour la population. On demande donc à la population de garder les enfants et les animaux loin des rives et des cours d'eau.

Un suivi attentif des conditions locales, des prévisions et des avertissements actualisés d'Environnement et Changement climatique Canada est fortement recommandé. SPAC continuera à surveiller les prévisions météorologiques, les débits des cours d'eau et les niveaux d'eau.

Le présent avertissement demeurera en vigueur jusqu'à ce que les conditions changent.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 17:34 et diffusé par :