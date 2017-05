Terumo BCT annonce le lauréat du Prix d'avancement de l'aphérèse 2016. Les candidatures 2017 sont ouvertes







Terumo BCT octroie une subvention de 10 000 dollars américains à l'hôpital universitaire Aarhus University Hospital pour avoir résolu les défis liés aux accès veineux

LAKEWOOD, Colorado, le 1 mai 2017 /CNW/ - Terumo BCT, une société internationale de fabrication de dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui qu'une équipe de l'hôpital universitaire Aarhus University Hospital (AUH) au Danemark et dirigée par Mme Anna-Marie Eller Thomsen est le lauréat du Prix d'avancement de l'aphérèse 2016 : résolution des défis liés aux accès veineux. C'est la première fois qu'une équipe composée uniquement de personnel infirmier à avoir remporté le prix. L'équipe prévoit utiliser la subvention pour organiser des événements éducationnels en s'appuyant sur leur réussite en matière de mise en oeuvre et technique de l'accès veineux périphérique échoguidé (AVPE) pour les procédures d'aphérèses.

« Nous sommes honorés d'avoir remporté le Prix d'avancement de l'aphérèse et nous remercions le comité et Terumo BCT qui récompensent notre engagement dans l'amélioration continue pour la sécurité et les soins de nos patients. Cette occasion vient élargir notre capacité à optimiser notre utilisation de la technique d'accès veineux périphérique échoguidé tout en éduquant les autres et vient appuyer notre objectif qui est de nous positionner en tant que chef de file parmi les principaux centres d'aphérèses au monde », a précisé Mme Anna-Marie Eller Thomsen.

Soulignant sa quatrième édition, le Prix d'avancement de l'aphérèse s'inscrit dans le cadre de son engagement à long terme pour appuyer ceux qui cherchent à améliorer les soins de patients à l'aide d'aphérèses thérapeutiques et de collectes de cellules. Un lauréat est sélectionné tous les ans par un comité indépendant mondial composé de principaux leaders d'opinion. Leur décision comprend des considérations sur l'utilisation prévue du prix par l'AUH, son historique à démontrer du leadership éducationnel et son impact au sein de la communauté. Le comité des subventions de Terumo BCT pour 2016 est composé des membres suivants :

Le professeur Franz Schaefer , MD

, MD Néphrologie infantile, Université d' Heidelberg , Allemagne

, Allemagne Paolo Malvezzi , MD

, MD Néphrologie et greffe, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble, France

Sheryl McDiarmid, RN , BScN, MEd, MBA

, BScN, MEd, MBA Fondatrice du programme d'accès vasculaire, Hôpital d' Ottawa, Canada

Ed Harris , MS, défenseur des droits des patients

, MS, défenseur des droits des patients Directeur exécutif, Scleroderma Education Project, Madison, au Wisconsin , États-Unis

Chaque année, le Prix d'avancement de l'aphérèse met l'accent sur une priorité différente. Pour 2016, il vise à résoudre les défis liés à l'accès veineux. « C'est tout un défi que de sélectionner et sécuriser une approche appropriée pour effectuer l'accès vasculaire, ainsi en améliorant l'accès périphérique, cela peut entraîner une meilleure expérience clinique et du patient. Nous avons le privilège de pouvoir honorer de tels efforts des cliniciens, des médecins et techniciens qui continuent à améliorer l'expérience et les résultats chez les patients à l'échelle mondiale », a expliqué M. Monte Smith, vice-président, Systèmes thérapeutiques mondiaux, Terumo BCT.

Pour la première depuis le début du Prix d'avancement de l'aphérèse, Terumo BCT a admis un défenseur des droits des patients dans le comité d'évaluation. M. Ed Harris agit actuellement à titre de directeur exécutif et chargé de recherche dans le département de microbiologie médicale et d'immunologie à l'University of Wisconsin à Madison. M. Harris a subi plus de 365 procédures d'aphérèse thérapeutique en tant que patient dont toutes ont été effectuées par accès veineux périphérique.

Terumo BCT lance un appel à candidatures pour le Prix 2017 : apporter une perspective aux collectes de cellules dans l'immunothérapie. Le programme s'adresse aux professionnels, aux cliniciens, aux chercheurs spécialisés en aphérèse et les développeurs de thérapie génique et cellulaire et l'immunothérapie partout dans le monde.

Dates clés





1er mai 2017 Admission des demandes 30 septembre 2017 Date limite des demandes Novembre 2017 Annonce du lauréat du prix

Les personnes intéressées peuvent s'informer davantage sur le Prix d'avancement de l'aphérèse en consultant le site Web suivant : AdvancingApheresis.com.

À propos de Terumo BCT

Terumo BCT, un chef de file mondial en matière de composants sanguins, d'aphérèse thérapeutique et de technologies cellulaires, est la seule société à offrir une combinaison unique de collectes d'aphérèse, de traitement total du sang, manuel et automatisé, et de technologies favorisant la réduction des pathogènes. Nous croyons que le sang peut offrir encore plus de capacités aux patients que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est cette conviction qui inspire nos innovations et nous incite à renforcer notre collaboration avec les clients.

