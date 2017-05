Programme de redevances - Les municipalités de la région de l'Estrie ont reçu plus de 2,7 M $ pour leur gestion des matières résiduelles

Programme de redevances - Les municipalit閟 de la r間ion de l'Estrie ont re鐄 plus de 2,7 M $ pour leur gestion des mati鑢es r閟iduelles







QU葿EC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ -񁺕78785$ ont 閠 redistribu閟 en 2016 aux municipalit閟 de la r間ion de l'Estrie dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalit閟 des redevances pour l'閘imination de mati鑢es r閟iduelles. Au total, plus de 69,4燤$ ont 閠 accord閟 l'ensemble des municipalit閟 du Qu閎ec en 2016.

C'est ce qu'a annonc le d閜ut de Sherbrooke, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la r間ion de l'Estrie, M. Luc Fortin, au nom du ministre du D関eloppement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M.燚avid Heurtel.

Le Programme est financ par les redevances exigibles pour l'閘imination de mati鑢es r閟iduelles, qui sont per鐄es par les exploitants sur chaque tonne de mati鑢es r閟iduelles envoy閑s l'閘imination. Le mode de redistribution des redevances mise sur la performance des municipalit閟 l'間ard de la r閐uction la source, du r閑mploi, du recyclage et de la valorisation (3RV). En effet, un facteur de performance est associ aux quantit閟 de mati鑢es r閟iduelles 閘imin閑s par habitant. Ainsi, une municipalit qui 閘imine moins de mati鑢es r閟iduelles par habitant b閚閒icie d'une subvention plus importante. Par ailleurs, en vertu de l'Accord de partenariat avec les municipalit閟 pour la p閞iode2016-2019, le gouvernement int鑗re, compter de la redistribution 2017, des incitatifs relatifs la gestion des mati鑢es organiques aux crit鑢es consid閞閟 pour l'閠ablissement de la performance territoriale dans le cadre du Programme.

珷En encourageant les municipalit閟 mieux performer dans la gestion de leurs mati鑢es r閟iduelles, nous stimulons l'ensemble des citoyens de la r間ion l'Estrie moins gaspiller. C'est la preuve que toutes les actions comptent lorsqu'il est question de recyclage et de r閐uction des mati鑢es r閟iduelles. 粻

Luc Fortin, d閜ut de Sherbrooke, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la r間ion de l'Estrie

La gestion durable et responsable des mati鑢es r閟iduelles repr閟ente un d閒i de taille. Face cet enjeu, l'engagement de l'ensemble de la collectivit est n閏essaire. En soutenant les municipalit閟 qu閎閏oises dans la r閍lisation d'actions concr鑤es dans la gestion de leurs mati鑢es r閟iduelles, nous contribuons d閠ourner davantage de mati鑢es de l'閘imination et par cons閝uent, nous r閐uisons nos 閙issions de gaz effet de serre. Continuons de travailler ensemble, afin de permettre nos enfants de vivre dans un Qu閎ec plus vert et prosp鑢e. Faisons-le pour eux!牷

David Heurtel, ministre du D関eloppement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Chaque ann閑, le minist鑢e du D関eloppement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques redistribue 85% des sommes re鐄es en redevances r間uli鑢es et 33% des sommes re鐄es en redevances suppl閙entaires aux municipalit閟, aux MRC, aux r間ies intermunicipales et aux communaut閟 autochtones admissibles.

Depuis 2006, 652,2燤$ ont 閠 redistribu閟 par l'entremise de ce programme. Ces sommes servent au financement des activit閟 li閑s l'閘aboration, la mise en oeuvre et la r関ision des plans de gestion des mati鑢es r閟iduelles.

Pour conna顃re la liste des municipalit閟 b閚閒iciaires du Programme sur la redistribution aux municipalit閟 des redevances pour l'閘imination de mati鑢es r閟iduelles et le montant qui leur a 閠 vers闋: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/octroi/index.htm.

