Demande relative à la fermeture des livres pour l'année 2016 de Gazifère Inc. - Séance d'information et de consultation publique

MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - La Régie de l'énergie invite les citoyens et les représentants des médias à une séance d'information et de consultation publique portant sur la demande relative à la fermeture des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 du distributeur de gaz naturel de la région de l'Outaouais, Gazifère Inc. Un représentant de la Régie animera la séance lors de laquelle Gazifère présentera ses résultats et sa demande.

Les personnes présentes pourront, à cette occasion, s'informer sur le rôle de la Régie de l'énergie, les résultats financiers pour l'année 2016 de Gazifère Inc., le partage de l'excédent de rendement avec sa clientèle, les résultats de son Plan global en efficacité énergétique et le suivi du projet Pont Fournier.

ÉVÈNEMENT : Séance d'information et de consultation publique

Demande relative à la fermeture des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 de Gazifère Inc.



DATE : Le mercredi 3 mai 2017 HEURE : 18h30 à 20h30 ENDROIT : Salle Champlain A

Hôtel Best Western PLUS Gatineau-Ottawa

131 rue Laurier, Gatineau

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements sur cet événement peuvent communiquer avec Pierre Méthé, Secrétaire de la Régie de l'énergie et responsable des communications par intérim, au : 514 873-2452 poste 265 ou, sans frais, au 1 888 873-2452, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : consultation-R-4003-2017@regie-energie.qc.ca

