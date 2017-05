La célébration dans le monde entier de la Journée internationale du jazz 2017 s'achève sur un concert mondial extraordinaire émaillé de stars et présenté par l'acteur Will Smith, à la Havane, Cuba







Des milliers de spectacles et de programmes ont lieu dans plus de 190 pays sur tous les continents

LA HAVANE, 1 mai 2017 /PRNewswire/ -- Après les milliers d'évènements qui ont eu lieu dans plus de 190 pays, la Journée internationale du jazz 2017 s'est achevée sur un concert remarquable diffusé dans le monde entier depuis le Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, un lieu chargé d'histoire. En tant que ville d'accueil mondial de la Journée internationale du jazz 2017, la ville musicalement vibrante de la Havane a aussi proposé un large éventail de concerts et de programmes de formation en partenariat avec le ministère cubain de la Culture, l'institut cubain de la Musique et la Commission nationale cubaine pour l'UNESCO.

Fondée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en coordination avec l'institut de jazz Thelonious Monk, la Journée internationale du jazz est reconnue sur les calendriers officiels de l'UNESCO et des Nations unies. Chaque année, le 30 avril, la Journée internationale du jazz souligne le rôle joué par le jazz dans la promotion de la liberté, de la créativité et du dialogue interculturel, et dans l'unité des personnes de tous les endroits du monde. Toyota a été le partenaire principal de la Journée internationale du jazz 2017.

Le concert international a commencé avec un groupe de musiciens célèbres de Cuba et d'ailleurs, qui a interprété « Cuba Bop » et « Manteca » en hommage à la collaboration révolutionnaire des années 1940 entre Dizzy Gillespie et Chano Pozo, qui ont fusionné la musique afro-cubaine et le jazz. La célèbre chanteuse Cassandra Wilson a interprété sa composition sensuelle « You Move Me » et le virtuose trompettiste cubain Julio Padrón a joué l'inventif « Byrdlike » de Freddie Hubbard. Le chanteur cubain très apprécié Bobby Carcassés s'est joint à l'excellent bassiste et chanteur camerounais Richard Bona pour une fougueuse interprétation du thème de latin jazz « Bilongo ».

« Bésame Mucho » a montré l'influence mondiale du jazz, grâce aux pianistes Youn Sun Nah (Corée du Sud) et Tarek Yamani (Liban), à la bassiste Esperanza Spalding et à la violoniste Regina Carter (États-Unis), ainsi qu'au batteur Antonio Sánchez (Mexique). Pour célébrer le centenaire de la naissance de l'icône du jazz Thelonious Monk, les légendaires pianistes cubains Gonzalo Rubalcaba et Chucho Valdés ont remarquablement interprété le classique « Blue Monk ». Le concert s'est terminé sur une touche grisante avec des artistes comme le pianiste Herbie Hancock, le bassiste Marcus Miller, les chanteurs Kurt Elling et Ivan Lins, le guitariste français Marc Antoine, ainsi que les percussionnistes cubains Yaroldi Abreu, Adel González, Ramsés Rodriguez et Oscar Valdés qui ont interprété l'hymne de John Lennon « Imagine ».

