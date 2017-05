Les célébrations du Lundi en Musique soulignent l'importance de la musique et de l'éducation musicale







Un jour. Une voix.

Des milliers de Canadiens ont participé aujourd'hui à un chant-en-choeur simultané à l'occasion de la 13e édition annuelle du Lundi en Musique!

OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - À 12h30 (HNE) aujourd'hui, des milliers de Canadiens ont chanté à l'unisson pour mieux faire connaître et mieux comprendre le rôle que joue l'enseignement de la musique dans la culture canadienne, et promouvoir les avantages qu'apporte l'éducation musicale à nos jeunes. Les célébrations de la 13e édition du Lundi en Musique ont été marquées par la tenue d'événements d'un océan à l'autre, avec des concerts signature à Charlottetown, St-Jean, Montréal, Winnipeg, Brandon, Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver, tout cela ancré dans un concert national Pleins Feux diffusé en direct à partir du Centre national des Arts à Ottawa. Un programme-phare de la Coalition pour l'éducation en musique au Canada, le Lundi en Musique se tient chaque année le premier lundi de mai, et est sans contredit le plus important événement dédié à la sensibilisation à l'enseignement de la musique.

"Chanter l'hymne du Lundi en Musique le même jour, au même moment, c'est comme un battement de coeur qui se fait sentir dans tout le pays, reliant des musiciens de toutes les générations et d'horizons différents," explique Holly Nimmons, Directrice générale de la Coalition pour l'éducation en musique au Canada. "Le pouvoir que possède la musique pour unir, inspirer et mettre en lumière notre sentiment d'appartenance et notre histoire culturelle, a été particulièrement émouvant aujourd'hui, alors que nous avons célébré une date charnière dans l'histoire du Canada avec des paroles de joie, des paroles pour la vérité, pour la guérison, pour la vie et pour la liberté".

Seule célébration nationale de l'éducation musicale qui mobilise activement les enfants et les jeunes dans leurs écoles et leurs communautés, le Lundi en Musique met en lumière les diverses manières dont les Canadiens apprécient la musique dans leurs vies. La célébration à l'échelle nationale a commencé aujourd'hui avec la première de "Strong As A Nation", la première d'une série de vidéos par Cole Forrest, un cinéaste et poète Anishnawbec qui a récemment remporté le prix de Création Littéraire James Bartelman. La vidéo, qui présente des joueurs de tambours de partout au Canada, entrecoupés de segments de parole créative, a été créée pour un projet Autochtone du Réseau des jeunes pour la musique.

Le patrimoine musical Canadien a également été célébré lors d'un concert national Pleins Feux qui s'est tenu au Centre national des Arts à Ottawa, avec des performances offertes par une grande chorale d'enfants, le Quatuor de violon métis, la chanteuse-compositrice - Mimi O'Bonsawin, des chanteurs de gorge Inuits, un duo de harpe et voix soprano, des ensembles jeunesse de jazz et cordes, et les Juniors de l'Orchestre des jeunes d'Ottawa. L'auteur-compositeur Marc Jordan, co-auteur de l'hymne, accompagné de musiciens de la vidéo officielle du Lundi en Musique et de la chorale d'enfants, a mené le pays pour entonner "Chantons tous ensemble" dans un chant-en-choeur à l'échelle nationale.

Le député Seamus O'Regan, qui a co-animé l'événement avec la superstar d'opéra Measha Brueggergosman, a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons été témoins du pouvoir de la musique, avec des performances de jeunes musiciens remarquables et des musiciens professionnels reconnus. Félicitations à tous ceux et celles qui ont fait entendre leur voix, pour démontrer à leurs concitoyens canadiens que nous croyons que la musique joue un rôle important dans nos vies, dans nos écoles et dans nos collectivités."

Les célébrations du Lundi en Musique se poursuivent tout au long de la journée dans de nombreuses communautés, y compris à Charlottetown, berceau de la confédération, qui est l'hôte d'une journée de célébration "épique" du Lundi en Musique. Lundi en Musique dans les rues offre des cliniques, ateliers, installations artistiques, une foule de spectacles et plus tôt aujourd'hui, Alexander Shelley, Directeur musical de l'Orchestre du Centre national des Arts (CNA) a conduit les Singing Strings et une chorale massive de plus de 700 chanteurs, pour entonner l'hymne du Lundi en Musique, Chantons tous ensemble.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce projet, qui offre aux Canadiens d'un océan à l'autre la chance de se rassembler et de célébrer leur patrimoine musical, a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien. En cette année de célébration de Canada 150, le Lundi en musique permet aux Canadiens de participer à la vie de leurs communautés et de partager les joies que la musique leur apporte. »

"À la Banque TD, nous croyons que l'un des meilleurs moyens de renforcer nos collectivités est par un investissement dans la musique, l'accès à la musique et l'enseignement de la musique," a déclaré Andrea Cohen Barrack, Vice-Présidente, Relations communautaires et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD. TD s'est engagée à créer des opportunités permettant aux jeunes de développer un amour de la musique. Nous sommes ravis d'appuyer le Lundi en Musique, qui réunit des étudiants, des musiciens et des membres de la communauté à travers le pays pour célébrer le pouvoir de la musique."

Le nouvel hymne du Lundi en Musique "Chantons tous ensemble" a été commandé par la Coalition pour l'éducation en musique. L'enregistrement audio/vidéo présente du chant guttural Inuit, un violoneux Métis, des tambours indigènes et des chorales d'enfants, célébrant ainsi différents patrimoines musicaux au Canada. Pour visionner la vidéo, ainsi que télécharger diverses traductions et arrangements de "Chantons tous ensemble," rendez-vous sur http://lundienmusique.ca.

Le Lundi En Musique est rendu possible grâce au généreux soutien du Gouvernement du Canada, du Groupe Banque TD, et de la Fondation du NAMM, ainsi que grâce à l'appui de niveau Titane de Yamaha Musique Canada Inc., Long & McQuade, et l'ensemble de nos organisations partenaires. Pour une liste complète des sponsors veuillez consulter http://lundienmusique.ca/nospartenaires/

JOIGNEZ LA CONVERSATION:

#LEMCAC Twitter: @musicmakesus_ca

Instagram: @musicmakesus_ca

Facebook: www.facebook.com/MusicMakesUs.ca

À PROPOS DU LUNDI EN MUSIQUE

Lundi en Musique est le programme-phare de la Coalition pour l'éducation en musique. Il est la célébration pancanadienne du pouvoir de la musique dans nos vies, spécialement dans nos écoles. Lundi en Musique est la seule célébration nationale de l'éducation musicale mobilisant activement les enfants et les jeunes dans leurs écoles et dans leurs collectivités. Le premier lundi de mai (cette année, le 1er mai, 2017) des musiciens de toutes les générations et de tous les styles de musique, se rassembleront dans leurs écoles et leurs communautés pour jouer de la musique, et se joindront au même moment au cours de la journée pour chanter d'une seule voix l'hymne officiel du Lundi en Musique, simultanément, à travers le pays.

À PROPOS DU RÉSEAU DES JEUNES POUR LA MUSIQUE

Le Réseau des jeunes pour la musique est un réseau de jeunes passionnés de musique- apprendre, apprécier, créer et jouer de la musique. Le Réseau des jeunes pour la musique est une plate-forme pour les jeunes leur permettant de faire entendre leurs voix, et leur offrant des opportunités de leadership afin de faire une différence pour l'éducation en musique dans leurs écoles et communautés. Ce programme est "pour les jeunes - par les jeunes - par la musique." Pour plus d'information: http://jeunespourlamusique.ca

À PROPOS DE LA COALITION POUR L'ÉDUCATION EN MUSIQUE

Lundi en Musique est une initiative annuelle de la Coalition pour l'éducation en musique, un organisme composé de parents, d'élèves, d'enseignants et enseignantes, et de gens d'affaires de divers secteurs de la société, qui soutiennent les programmes d'enseignement musical dans les écoles, et attirent l'attention sur l'importance de l'éducation en musique pour tous les jeunes au Canada. Pour plus d'information : Musique Pour Tous.

À PROPOS DU FINANCEMENT DE PATRIMOINE CANADIEN

Le gouvernement du Canada a accordé un financement de 80 000 $ à la Coalition pour l'éducation en musique pour le Réseau des jeunes pour la musique, par l'entremise du programme Les jeunes s'engagent de Patrimoine canadien. Ce projet permet à plus de 300 000 jeunes de 7 à 30 ans de partout au Canada de participer à des événements liés à la musique en 2017-2018. En soutenant l'engagement des jeunes à travers la musique, le gouvernement du Canada offre aux jeunes Canadiens la possibilité de prendre part à une gamme d'activités visant à renforcer leur sentiment d'appartenance au Canada par le biais d'un engagement actif à la vie de leur communauté.

SOURCE Coalition pour l'education en musique

Communiqué envoyé le 1 mai 2017 à 16:17 et diffusé par :