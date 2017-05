Au Collège Villa Maria - Un personnel enseignant mieux outillé pour faire face aux changements







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le personnel enseignant du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Villa Maria - CSN a entériné à 93% l'entente de principe intervenue avec leur employeur lors de l'assemblée générale du 25 avril. Cette entente introduit des dispositions balisant les changements technologiques et l'utilisation de nouvelles méthodes ou techniques d'enseignement, une nouveauté dans ce secteur.

Pour madame Caroline Quesnel, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec et responsable du regroupement privé, ces dispositions vont favoriser une perception plus positive des changements au collège. « Le personnel sera dorénavant impliqué bien avant l'introduction de nouvelles technologies ou méthodes. La transition sera plus harmonieuse et la collaboration de toutes et tous sera certainement améliorée», poursuit-elle. L'administration du collège s'engage par ailleurs à payer le développement professionnel et la formation des enseignantes et enseignants visés par tout changement technologique.

L'entente prévoit d'autres améliorations aux conditions de travail notamment sur le plan de l'organisation du travail et des avantages sociaux. La contribution de l'employeur au régime d'assurance-collective est multiplié par deux, ce qui a un impact direct sur la rémunération du personnel.

« Les négociations se sont déroulées rondement. Il n'a fallu que quatre rencontres pour conclure une nouvelle convention collective et nos membres en sont satisfaits. C'est ce qui se produit lorsque les parties négocient de bonne foi », conclut, pour sa part, madame Odie Miller-Maboungou, présidente du syndicat.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Villa Maria - CSN représente 156 membres, dont 80 enseignantes et enseignants. Les professionnels non enseignants et les professeurs de musique sont aussi membres du syndicat. Le collège Villa Maria est un établissement privé d'enseignement secondaire.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans les cégeps, les établissements privés et les universités. Le regroupement privé est composé de plus de 3700 membres du personnel dans 39 syndicats.

