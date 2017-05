Plan d'action en patrimoine : pour des sites patrimoniaux vibrants et vivants







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain présente aujourd'hui son mémoire intitulé Pour des sites patrimoniaux vivants et vibrants à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de la Ville de Montréal dans le cadre des consultations sur le projet de Plan d'action en patrimoine 2017-2022. Elle fait valoir la nécessité pour la Ville d'adopter une approche proactive dans la requalification des ensembles identitaires et des bâtiments d'envergure et elle insiste sur le rôle incontournable que le secteur privé doit jouer dans le développement et la mise en valeur des sites patrimoniaux. En outre, la Chambre appelle la Ville de Montréal à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de son patrimoine, et ce, en complémentarité avec les compétences qui relèvent du gouvernement du Québec.

Le patrimoine : un joyau qui doit demeurer vivant

« Montréal possède un patrimoine riche en histoire qui contribue au charme de la ville. Les bâtiments et les symboles patrimoniaux montréalais sont aussi des actifs stratégiques qui doivent servir au développement de la métropole. La protection efficace du patrimoine et sa mise en valeur nécessitent toutefois des réinvestissements majeurs qui ne peuvent pas reposer uniquement sur des fonds publics. Ainsi, le milieu des affaires a un rôle important à jouer afin de donner une deuxième vie aux édifices patrimoniaux et d'y attirer une nouvelle génération de résidents ou de travailleurs. Pour y parvenir, il est nécessaire de se questionner sur ce qui est patrimonial et sur ce qui peut être actualisé. C'est cette démarche qui nous permettra de garder ces lieux vivants et vibrants », a affirmé Michel Leblanc.

Être proactif dans les stratégies de reconversion

« À Montréal, de nombreux immeubles institutionnels et emblématiques sont aux prises avec des défis de conservation et d'actualisation. Une trop longue période d'inoccupation des bâtiments patrimoniaux peut mener à leur détérioration, voire à leur destruction. II est donc nécessaire de réagir rapidement aux annonces de fermetures et déménagements à venir afin de déterminer des projets de remplacement. À cet égard, la Ville doit faire preuve d'un leadership proactif en évaluant le plus rapidement possible le potentiel de reconversion du patrimoine montréalais », a poursuivi M. Leblanc.

Mettre en place une approche concertée

« Toutes les parties prenantes d'un projet de reconversion doivent se concerter dès le début des démarches afin d'augmenter les chances d'en faire des succès. L'exemple récent de l'approche utilisée dans le processus menant au classement de la Maison Alcan, auquel la Chambre a participé, constitue un nouveau modèle à suivre. La concertation entre tous les acteurs a permis de préserver ce qui relève du patrimoine et d'actualiser le bâtiment de façon à ce qu'il s'intègre dans la trame urbaine et économique contemporaine. La Chambre offre d'ailleurs sa collaboration à la Ville pour faciliter les processus de concertation entre le milieu des affaires, les décideurs publics et les organisations de promotion du patrimoine », a conclu Michel Leblanc.

