Lancement de la démarche de planification du développement culturel de la région de Laval : Plan d'action, Sommet de la culture et développement durable au coeur du processus







LAVAL, QC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil régional de la culture de Laval (CRCL) et la Ville de Laval dévoilent aujourd'hui leur vaste démarche de planification de développement culturel régional sous le thème « Une vie culturelle en mutation : du rêve à l'action ». Au terme du processus, l'objectif est de produire et de mettre en oeuvre un ambitieux plan d'action inscrivant la culture comme pilier fondamental pour le développement durable du territoire lavallois.

« La culture est une dimension essentielle que nous souhaitons valoriser et soutenir. Je suis fier que la Ville s'engage dans cette démarche historique dont vont pouvoir bénéficier tous nos citoyens », mentionne Marc Demers, maire de Laval.

« Notre volonté est de favoriser la concertation et de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'une vision et d'une feuille de route communes, avec un plan d'action inspirant et mobilisateur pour tous », explique Marianne Coineau, directrice du Conseil régional de la culture de Laval.

Le premier Sommet de la culture de Laval

Une étape majeure de cette démarche de planification est la tenue du premier Sommet de la culture de Laval, le samedi 10 juin prochain, où tout acteur interpellé par la culture - qu'il soit organisme, entreprise, institution, artiste, partenaire, travailleur culturel ou citoyen - pourra contribuer activement à l'élaboration du plan d'action. Les réservations sont obligatoires et peuvent se faire via le www.repensons.laval.ca.

Consultation citoyenne pour dynamiser les arts et le patrimoine à Laval

Les citoyens seront également invités à contribuer à la réflexion tout au long du mois de mai grâce à une consultation ancrée dans leurs quartiers et milieux de vie. Ils pourront ainsi faire connaître leur opinion par l'entremise de plus d'une trentaine de boîtes de consultation qui seront déposées dans différents lieux publics (bibliothèques, lieux de diffusion culturels, hôtel de ville, etc.). Il leur sera aussi possible de contribuer au processus toujours via le www.repensons.laval.ca.

Précisons que cette démarche a été amorcée à l'automne 2016 lors d'une grande consultation réunissant les acteurs du milieu culturel. À cette occasion, les participants ont activement contribué à l'élaboration du diagnostic culturel de la région de Laval, et ce, en identifiant les principaux enjeux régionaux. Présentement en préparation, le document présentant le diagnostic sera dévoilé lors du Sommet de la culture.

