Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020 - Centre de croissance accélérée : une première sélection d'entreprises annoncée

NEW YORK, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre de croissance accélérée a sélectionné 17 entreprises1 québécoises, qui bénéficieront d'un accompagnement personnalisé en appuyant leur démarche de croissance aux États-Unis lors de la mise en oeuvre de leur plan d'affaires. Les services seront offerts par des conseillers experts locaux et comprendront notamment des analyses détaillées sur les marchés visés, des stratégies de vente ainsi que des partenariats.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion du lancement officiel des activités du Centre de croissance accélérée, créé en novembre dernier dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020.

Rappelons qu'un appui gouvernemental pouvant atteindre 2 millions de dollars et issu principalement du Programme Exportation a été annoncé pour soutenir cette initiative sur une période de trois ans afin d'appuyer les projets de développement des entreprises.

« Le Québec et les États-Unis sont des marchés interreliés, avec des échanges commerciaux évalués à près de 88 milliards de dollars annuellement. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial des entreprises québécoises, d'où l'importance d'accompagner ces dernières pour les aider à percer davantage ce marché. Le Centre de croissance accélérée est une initiative qui découle de la Stratégie québécoise de l'exportation, présentée à l'automne dernier et pour laquelle une enveloppe de 536,8 millions de dollars est allouée. D'ailleurs, dans le cadre de cette stratégie, un fascicule spécial, intitulé Cap sur les États-Unis, a été conçu à l'intention des entreprises, les accompagnant ainsi dans l'élaboration de leurs stratégies d'affaires pour exporter vers ce marché. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le Québec dispose d'un réseau d'affaires solide aux États-Unis, lequel bénéficiera à présent des retombées des activités du Centre de croissance accélérée. Cette initiative concertée puise sa force dans l'expertise des conseillers qui guideront les entreprises québécoises et dans la volonté des différents partenaires d'exploiter pleinement les atouts du Québec sur les marchés américains. Je souhaite aux 17 entreprises choisies beaucoup de succès dans leur expansion aux États-Unis. »

Christine St?Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

Le Centre de croissance accélérée est dirigé par la Délégation du Québec à New York et compte sur la collaboration des délégations du Québec à Boston et à Chicago .

et compte sur la collaboration des délégations du Québec à et à . Il agit en complémentarité avec les activités et les programmes d'Export Québec.

Une quarantaine d'entreprises québécoises profiteront des services du Centre de croissance accélérée sur une période de trois ans.

1. La liste des entreprises sélectionnées est présentée en annexe.

Liste des entreprises sélectionnées par le Centre de croissance accélérée

Entreprises Régions Ecosystem Capitale-Nationale Exo-s Estrie Fruit d'Or Centre-du-Québec Les Aliments O'Sole Mio Laurentides L.P. Royer Estrie Marquis Chaudière-Appalaches Miralis Bas-Saint-Laurent Montel Chaudière-Appalaches Optel Vision Capitale-Nationale Ouellet Canada Chaudière-Appalaches Pajar Canada Montréal Roland Boulanger & Cie Centre-du-Québec Rudsak Montréal Sigma Industries Chaudière-Appalaches Termaco Montérégie The Bugatti Group Laurentides Varitron Montérégie

