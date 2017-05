Le premier ministre annonce la nomination de l'honorable Stéphane Dion comme ambassadeur auprès de l'Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe







OTTAWA, le 1er mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de l'honorable Stéphane Dion comme ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne (UE) et de l'Europe.

Suite à des consultations menées auprès des partenaires européens, il a été convenu que cette nomination sera le meilleur moyen de donner suite à l'engagement du premier ministre de resserrer les liens qui unissent le Canada et l'Europe. Le premier ministre a échangé des lettres avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, et avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ses deux homologues aux sommets des dirigeants Canada-UE, au sujet du rôle de M. Dion à titre d'envoyé spécial auprès de l'UE et de l'Europe. M. Dion assumera ses fonctions au début du mois de mai.

À titre d'envoyé spécial auprès de l'UE et de l'Europe, M. Dion jouera un rôle central pour faire avancer les intérêts du Canada en Europe, en assurant la cohérence de l'ensemble des activités des missions diplomatiques canadiennes et en offrant une orientation stratégique au premier ministre. Il travaillera aussi avec les partenaires européens pour faire avancer les points communs inscrits à un agenda international progressiste, ce qui est plus important que jamais dans l'environnement difficile d'aujourd'hui. La mission et l'ambassadeur actuels auprès de l'UE à Bruxelles continueront à représenter le Canada. M. Dion travaillera de près avec eux pour donner un élan encore plus grand aux relations Canada-UE.

À titre d'ambassadeur du Canada en Allemagne, M. Dion s'efforcera d'approfondir notre relation avec l'Allemagne - la plus grosse économie en Europe, et un important partenaire bilatéral au chapitre du commerce et de l'investissement. L'Allemagne et le Canada partagent des valeurs communes, comme l'ouverture, la diversité et l'inclusion, et ils sont l'un pour l'autre d'importants amis et alliés au sein du G7, du G20, de l'OTAN, des Nations Unies et d'autres organisations multilatérales.

Dans le cadre de ces importantes affectations, M. Dion apportera, par son expérience et ses qualités uniques, un immense avantage stratégique, à la fois pour le Canada et pour l'Europe. Il échangera avec des interlocuteurs de haut niveau à travers l'Europe afin de protéger et de promouvoir nos valeurs et nos intérêts.

« Stéphane est un homme qui se bat depuis longtemps pour créer un meilleur pays pour tous les Canadiens, et qui possède une compréhension approfondie de la façon dont la relation transatlantique peut contribuer à faire avancer nos valeurs et nos intérêts communs. Je sais qu'en tant qu'envoyé spécial et principal porte-parole diplomatique du Canada en Europe, il représentera fièrement le Canada, avec courage et conviction, au cours de ce prochain chapitre important pour lui, pour le Canada et pour toute l'Europe ».

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

