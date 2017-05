Fab Labs Nation : de St.John's à Victoria, traverser le pays pour que le Canada (re)gagne du terrain







MONTRÉAL, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - L'impact social, les opportunités économiques, les avancées techniques qu'ont engendré Internet, l'ordinateur personnel et le téléphone intelligent sont sans pareil. L'imprimante 3D, la découpe laser et la CNC sont dans la même lignée. Au quatre coins du monde, depuis 15 ans, ces outils de fabrication numérique et leur mode de fonctionnement en réseau font éclater les modèles en place en ouvrant des opportunités jusque là inaccessibles.

Ici au Canada, tout ça est encore récent, méconnu, fragmenté, bien que cela représente une incroyable force en termes d'innovation et de développement de compétences.

« C'est pour que le plus de gens possible découvrent les ressources disponibles et bénéficient de nouvelles opportunités que démarre aujourd'hui l'aventure Fab Labs Nation, une tournée de trois mois en caravane à travers le pays à la rencontre des Fab Labs canadiens et autres espaces collaboratifs de fabrication », indique Monique Chartrand, directrice générale de Communautique. Cette initiative audacieuse souhaite contribuer à l'émergence d'une véritable interstructure nationale adaptée aux spécificités des différentes régions et connectée au réseau mondial en pleine effervescence composé de plus de 1200 Fab Labs dans une centaine de villes du monde entier qui collaborent via un réseau mondial animé par la Fab Foundation, créée par le Centre for Bits and Atoms du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et dont la mission est de « fournir un accès aux outils, à la connaissance et aux moyens financiers pour éduquer, innover et inventer en utilisant la technologie et la fabrication numérique pour permettre à quiconque de créer (presque) tout ».

Les Fab Labs visent à aider les entreprises à concrétiser leurs produits physiques et à accélérer leur lancement commercial en s'appuyant sur l'intelligence collective pour mieux innover. Ils peuvent également accompagner les inventeurs vers des ententes avec des entreprises et contribuent à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires, voire même de nouvelles formes d'entreprises.

L'initiateur du projet

Communautique, le Hub d'innovation ouverte dédié à l'apprentissage, la collaboration, la recherche et l'expérimentation en innovation sociale et technologique, accompagne l'essor des Fab Labs au Québec depuis plus de 6 ans. L'organisation oeuvre depuis 18 ans à la démocratisation de l'accès aux technologies dans une perspective de développement économique, culturel et social. Le projet est aussi appuyé par des partenaires ayant à coeur la réussite de l'initiative. Nous souhaitons remercier nos partenaires de la première heure : la fondation de la famille J.W. McConnell, la Fab Foundation, le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'opérationnalisation du développement durable (CIRODD), Fab Labs Québec, AgoraLab, Procédurable, le Centre d'Innovation des Premiers Peuples, La Fabrique, le Musée de l'Ingéniosité J. Armand Bombardier et le Quartier de l'innovation de même que nos commanditaires :Trotec, Proto3000, Voxel Factory, Artworks et SignMax.

