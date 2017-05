Avis aux médias - Crue printanière 2017 - Mise en place d'une ligne téléphonique dédiée aux médias







QUÉBEC, le 1er mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Organisation de la sécurité civile du Québec informe les représentants des médias que toutes les demandes au sujet des inondations printanières actuelles qui concernent la sécurité civile du Québec, les ministères et les organismes du gouvernement du Québec, doivent dès maintenant être adressées à la mission Communication de la sécurité civile, au numéro 1 866 461-7686. La ligne téléphonique sera en fonction tous les jours de 6 h à 20 h, jusqu'à nouvel ordre.

Information en ligne

Des mises à jour à propos des inondations sont publiées de façon continue dans le site Internet gouvernemental Urgence Québec, accessible à l'adresse www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Ces mises à jour portent sur l'état de la situation, région par région, et sur les prévisions d'apports verticaux et les conséquences sur les cours d'eau. En plus du site Web, il est possible de suivre Urgence Québec dans les médias sociaux : Twitter (@urgencequebec) et Facebook (Urgence Québec).

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

